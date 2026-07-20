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    AKTIE IM FOKUS

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    Fresenius legen weiter zu - Deutsche Bank: gutes zweites Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank sieht besseres Quartal bei Fresenius
    • Aktien steigen 1,6 Prozent auf 42,39 Euro im Handel
    • Aufwärtstrend setzt sich fort Blick auf 200 Tage
    AKTIE IM FOKUS - Fresenius legen weiter zu - Deutsche Bank: gutes zweites Quartal
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein optimistischer Ausblick der Analysten der Deutschen Bank auf die Quartalszahlen von Fresenius hat die Aktien des Gesundheitskonzerns am Montag angetrieben. Ihr Kurs stieg im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 42,39 Euro.

    Damit setzt sich der Anfang Juni gestartete Aufwärtstrend fort, der zuletzt lediglich durch eine kleinere Konsolidierung gebremst worden war. Das Anfang Juli erreichte Hoch seit April knapp über 44 Euro rückt wieder in den Fokus. Darüber wartet dann bei aktuell 45,28 Euro die 200-Tage-Durchschnittslinie als nächste Chart-Hürde.

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    Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs bestätigte nun seine "Buy"-Empfehlung bei einem Kursziel von 55 Euro. Fresenius dürfte ein gutes zweites Quartal hinter sich haben, wobei eine Erhöhung des Jahresausblicks für das bereinigte Ergebnis je Aktie drin sei, so der Experte. Die Prognosen für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sowie für die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern dürften vorerst unverändert bleiben./mis/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 42,60 auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +1,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 24,00 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +26,76 %/+31,46 % bedeutet.





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