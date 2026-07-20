Leichte Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag angesichts erneut gestiegener Rohölpreise etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,13 Prozent auf 124,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,13 Prozent.

Die sich weiter verschärfende Lage im Nahen Osten belastete die Kurse. Während sich die Streitkräfte der USA und des Irans in einer weiteren Nacht gegenseitig attackieren, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampf- und Tankflugzeuge in die Konfliktregion. Um Angriffe des Irans auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus zu unterbinden, bombardierte das US-Militär in der nunmehr neunten Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik.