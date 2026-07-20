HSBC-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Bullenmarkt am Drei-Jahres-Hoch

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 17,548 Euro (17.07.2026) und damit nur minimal unter dem Drei-Jahres-Hoch von 17,572 Euro. Vom Tiefpunkt der letzten drei Jahre bei 6,84 Euro hat sich die Aktie um gut 10,7 Euro nach oben bewegt und notiert damit bei rund 99,8 Prozent der gesamten Drei-Jahres-Spanne. Charttechnisch bedeutet das: HSBC handelt faktisch auf Höchstniveau, ohne dass bislang eine nennenswerte Korrektur eingesetzt hat. Rücksetzer der vergangenen Wochen – etwa von 17,26 auf knapp unter 17 Euro – wurden zügig wieder aufgeholt, was auf eine robuste Nachfrage im oberen Kursband hindeutet.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die HSBC-Holdings-Aktie eine klare Transformation: Ausgehend von Kursen um 7 Euro im Sommer 2023 bewegte sich der Wert zunächst in einer breiten Seitwärts- bis leichten Aufwärtsspanne zwischen rund 6,84 Euro als Tief im Oktober 2023 und Niveaus knapp über 8 Euro im Jahr 2024. Ab Ende 2024 beschleunigte sich der Trend deutlich. Die Aktie durchbrach schrittweise die vorherigen Hochs, etablierte im Laufe des Jahres 2025 eine stabile Aufwärtsstruktur und erreichte schließlich im Juli 2026 ein neues Drei-Jahres-Hoch bei 17,572 Euro. Damit hat sich der Kurs seit dem Tief von 2023 mehr als verdoppelt und befindet sich klar in einem mittelfristigen Bullenmarkt.

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200-Tage-Linie: Deutlicher Puffer nach unten

Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den letzten 200 Schlusskursen, verläuft deutlich unter dem aktuellen Niveau. Angesichts der Kursentwicklung von etwa 8 bis 11 Euro im ersten Teil dieses Zeitraums und 11 bis über 17 Euro im jüngeren Abschnitt lässt sich der langfristige Durchschnitt überschlägig bei rund 13,8 Euro verorten. Damit notiert die Aktie aktuell etwa 27 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Dieser Abstand unterstreicht die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends, signalisiert aber zugleich, dass der Wert aus technischer Sicht bereits weit gelaufen ist. Solange der Kurs klar oberhalb dieser Marke bleibt, dominiert der Bullenmarkt; ein Rückfall in Richtung 200-Tage-Linie wäre hingegen als normale Trendkorrektur zu werten.

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Unterstützungen und Widerstände: Mehrfachböden und frische Hochs

Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine zentrale mittelfristige Auffanglinie liegt im Bereich von 13,0 bis 13,4 Euro, wo die Aktie im Dezember 2025 und im März 2026 wiederholt nach unten drehte. Darüber hat sich zwischen 15,0 und 15,5 Euro eine breite Unterstützungszone herausgebildet, die im Frühjahr 2026 mehrfach getestet und verteidigt wurde. Kurzfristig fungiert der Bereich um 16,5 bis 16,9 Euro als jüngst überwundene Konsolidierungszone, die nun als erste Unterstützung bei Rücksetzern dienen kann. Auf der Oberseite ist das aktuelle Drei-Jahres-Hoch bei 17,572 Euro der maßgebliche Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für weitere Kurssteigerungen öffnen, während ein Scheitern an dieser Marke zunächst eine Verschnaufpause innerhalb des intakten Aufwärtstrends nahelegt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HSBC Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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