🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    Chartanalyse

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    HSBC-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Bullenmarkt am Drei-Jahres-Hoch

    Die HSBC-Aktie hat in drei Jahren den Sprung vom trägen Seitwärtstrend zum dynamischen Bullenmarkt vollzogen. Der Kurs notiert nahe dem Drei-Jahres-Hoch, deutlich über der 200-Tage-Linie – doch die steigende Spannung zwischen Trendstärke und Korrekturrisiko wächst.

    Chartanalyse - HSBC-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Bullenmarkt am Drei-Jahres-Hoch
    Foto: Eagle - stock.adobe.com

    Drei-Jahres-Bild: Vom Seitwärtstrend in einen dynamischen Aufwärtstrend

    Über den betrachteten Zeitraum zeigt die HSBC-Holdings-Aktie eine klare Transformation: Ausgehend von Kursen um 7 Euro im Sommer 2023 bewegte sich der Wert zunächst in einer breiten Seitwärts- bis leichten Aufwärtsspanne zwischen rund 6,84 Euro als Tief im Oktober 2023 und Niveaus knapp über 8 Euro im Jahr 2024. Ab Ende 2024 beschleunigte sich der Trend deutlich. Die Aktie durchbrach schrittweise die vorherigen Hochs, etablierte im Laufe des Jahres 2025 eine stabile Aufwärtsstruktur und erreichte schließlich im Juli 2026 ein neues Drei-Jahres-Hoch bei 17,572 Euro. Damit hat sich der Kurs seit dem Tief von 2023 mehr als verdoppelt und befindet sich klar in einem mittelfristigen Bullenmarkt.

    Aktuelle Lage: Kurs nahe am Drei-Jahres-Hoch

    Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 17,548 Euro (17.07.2026) und damit nur minimal unter dem Drei-Jahres-Hoch von 17,572 Euro. Vom Tiefpunkt der letzten drei Jahre bei 6,84 Euro hat sich die Aktie um gut 10,7 Euro nach oben bewegt und notiert damit bei rund 99,8 Prozent der gesamten Drei-Jahres-Spanne. Charttechnisch bedeutet das: HSBC handelt faktisch auf Höchstniveau, ohne dass bislang eine nennenswerte Korrektur eingesetzt hat. Rücksetzer der vergangenen Wochen – etwa von 17,26 auf knapp unter 17 Euro – wurden zügig wieder aufgeholt, was auf eine robuste Nachfrage im oberen Kursband hindeutet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HSBC Holdings!
    Short
    16,10€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 12,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    13,54€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 10,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Deutlicher Puffer nach unten

    Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den letzten 200 Schlusskursen, verläuft deutlich unter dem aktuellen Niveau. Angesichts der Kursentwicklung von etwa 8 bis 11 Euro im ersten Teil dieses Zeitraums und 11 bis über 17 Euro im jüngeren Abschnitt lässt sich der langfristige Durchschnitt überschlägig bei rund 13,8 Euro verorten. Damit notiert die Aktie aktuell etwa 27 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Dieser Abstand unterstreicht die Stärke des übergeordneten Aufwärtstrends, signalisiert aber zugleich, dass der Wert aus technischer Sicht bereits weit gelaufen ist. Solange der Kurs klar oberhalb dieser Marke bleibt, dominiert der Bullenmarkt; ein Rückfall in Richtung 200-Tage-Linie wäre hingegen als normale Trendkorrektur zu werten.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Unterstützungen und Widerstände: Mehrfachböden und frische Hochs

    Auf der Unterseite lassen sich mehrere markante Unterstützungszonen identifizieren. Eine zentrale mittelfristige Auffanglinie liegt im Bereich von 13,0 bis 13,4 Euro, wo die Aktie im Dezember 2025 und im März 2026 wiederholt nach unten drehte. Darüber hat sich zwischen 15,0 und 15,5 Euro eine breite Unterstützungszone herausgebildet, die im Frühjahr 2026 mehrfach getestet und verteidigt wurde. Kurzfristig fungiert der Bereich um 16,5 bis 16,9 Euro als jüngst überwundene Konsolidierungszone, die nun als erste Unterstützung bei Rücksetzern dienen kann. Auf der Oberseite ist das aktuelle Drei-Jahres-Hoch bei 17,572 Euro der maßgebliche Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und den Weg für weitere Kurssteigerungen öffnen, während ein Scheitern an dieser Marke zunächst eine Verschnaufpause innerhalb des intakten Aufwärtstrends nahelegt.

    HSBC Holdings

    +0,30 %
    +1,82 %
    +6,18 %
    +14,29 %
    +62,80 %
    +142,64 %
    +281,39 %
    +198,86 %
    +60,00 %
    ISIN:GB0005405286WKN:923893Indikator:SMA 200 Tage
    HSBC Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HSBC Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,48£, was eine Steigerung von +23,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse HSBC-Aktie: Vom Seitwärtstrend zum Bullenmarkt am Drei-Jahres-Hoch Die HSBC-Aktie hat in drei Jahren den Sprung vom trägen Seitwärtstrend zum dynamischen Bullenmarkt vollzogen. Der Kurs notiert nahe dem Drei-Jahres-Hoch, deutlich über der 200-Tage-Linie – doch die steigende Spannung zwischen Trendstärke und Korrekturrisiko wächst.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     