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    Spritpreisdeckel in Tschechien ausgelaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreisdeckel in Tschechien ausgelaufen
    • Viele Tankstellen nur um wenige Cent teurer
    • Regierung kehrt zum Markt zurück bleibt wachsam
    Spritpreisdeckel in Tschechien ausgelaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PRAG (dpa-AFX) - Nach mehr als drei Monaten ist in Tschechien der staatliche Preisdeckel für Benzin und Diesel ausgelaufen. An vielen Tankstellen stiegen die Preise aber nur geringfügig um umgerechnet wenige Eurocent, wie die Agentur CTK berichtete. Mit etwas stärkeren Erhöhungen werde Experten zufolge an stark frequentierten Orten wie Autobahn-Raststätten gerechnet.

    Die Regierung unter dem Rechtspopulisten und Milliardär Andrej Babis hatte den Spritpreisdeckel Anfang April als Reaktion auf die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs verabschiedet. Die zulässigen Höchstpreise wurden täglich angepasst und lagen zuletzt bei 43,41 Kronen (etwa 1,79 Euro) pro Liter Benzin und 42,13 Kronen (rund 1,74 Euro) pro Liter Diesel. Vertreter des Tankstellengewerbes kritisierten die Maßnahme von Anfang an als einen "unglücklichen" und "unnötigen" Schritt.

    Die Preisregulierung habe ihren Zweck erfüllt, die Gründe dafür seien aber inzwischen entfallen, teilte Finanzministerin Alena Schillerova mit. Man kehre zum Marktmechanismus zurück. "Ich möchte aber allen versichern, dass wir den Markt nicht ohne Aufsicht lassen", betonte sie. Bei jeglichen Anzeichen von Anomalien und Missbrauch sei man bereit, erneut einzugreifen.

    Viele Deutsche tanken in Tschechien

    Wegen der vergleichsweise günstigen Spritpreise fahren viele Autofahrer aus dem deutschen Grenzgebiet für eine Tankfüllung über die Grenze. Dabei sind allerdings Zoll-, Steuer- und Gefahrgutrecht zu beachten.

    Tschechien verfügt über ein dichtes Tankstellen-Netz. Die größten Betreiber sind der polnische Orlen -Konzern und das ungarische Unternehmen Mol. Der Staatsbetrieb Cepro betreibt zudem 209 Tankstellen unter der Marke Eurooil und 75 unter der Marke Robin Oil./hei/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie

    Die Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 34,03 auf Lang & Schwarz (20. Juli 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie um +5,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Polski Koncern Naftowy ORLEN bezifferte sich zuletzt auf 39,34 Mrd..





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