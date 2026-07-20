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    Analysten mit Mega-Kursziel

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    Friedrich Vorwerk mit dickem Kursplus: War der Crash nur eine Überreaktion?

    Ein geplantes Gesetz lässt Anleger bei Friedrich Vorwerk nervös werden, die Aktie büßte deutlich ein. Berenberg hält die Sorgen für übertrieben und sieht ein Kursziel weit über dem aktuellen Niveau.

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    Analysten mit Mega-Kursziel - Friedrich Vorwerk mit dickem Kursplus: War der Crash nur eine Überreaktion?
    Foto: Seeberg - Caro / Seeberg

    Die Aktie von Friedrich Vorwerk ist in den vergangenen Monaten kräftig unter Druck geraten, doch die Analysten von Berenberg lassen sich davon nicht beirren. Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung für den Energieinfrastruktur-Spezialisten und sehen weiterhin ein Kursziel von 110 Euro, was gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 66 Euro fast eine Verdopplung bedeuten würde. Die Aktie reagiert am Montag mit einem Kurssprung von fast 9 Prozent.

    Im Jahr 2025 waren die Papiere eine der größten Gewinner am deutchen Aktienmarkt und konnten sich zwischenzeitlich vervielfachen. In 2026 ist die Kurseuphorie etwas verflogen. Seit Jahresanfang steht ein Minus von mehr als 20 Prozent.

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    Auslöser der jüngsten Kursschwäche ist ein geplantes Gesetz der Bundesregierung, das künftig Freileitungen gegenüber Erdkabeln beim Netzausbau bevorzugen soll, um Kosten zu sparen. Da Vorwerk bislang stark im Geschäft mit unterirdischer Verkabelung verankert ist, befürchten viele Investoren empfindliche Einbußen. Der Gesetzentwurf liegt derzeit auf Eis, weil die Sommerpause im Bundestag begonnen hat. Erst ab September wird das Parlament das Vorhaben weiterberaten.

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    Doch die Analysten von Berenberg halten die Aufregung für übertrieben. Nach eigenen Gesprächen mit Branchenexperten aus Netzbetrieb, Projektmanagement und Bauwesen gehen die Experten davon aus, dass sich an bereits laufenden Großprojekten kaum etwas ändern wird, da diese zu weit fortgeschritten seien, um sie noch umzuplanen.

    Zudem dürfte die praktische Umsetzung des Gesetzes noch Jahre dauern. Wörtlich schreiben die Analysten: "Wir glauben, dass der Markt die Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten von Vorwerk überschätzt."

    Wichtiger noch: Selbst wenn das Elektrizitätsgeschäft schrumpfen sollte, sieht Berenberg reichlich Ausgleichspotenzial. Bis 2032 sollen laut Netzentwicklungsplänen rund 23 Milliarden Euro in Wasserstoff- und Erdgasinfrastruktur fließen, Bereiche, in denen Vorwerk bereits stark aufgestellt ist. Auch Investitionen in Fernwärme, CO2-Transport und Wassernetze könnten dem Unternehmen zusätzliche Aufträge bescheren.

    Auffällig ist zudem das Verhalten der Firmeninsider. Vorstand und Aufsichtsrat haben seit Jahresbeginn Aktien im Wert von 3,6 Millionen Euro zugekauft, ein Signal, das die Analysten als Vertrauensbeweis werten.

    Bewertungstechnisch gilt Vorwerk inzwischen als einer der günstigsten Vertreter der europäischen Elektrifizierungsbranche. Das Bewertungsniveau liegt rund 50 Prozent unter vergleichbaren Unternehmen, obwohl Vorwerk bei Margen und Wachstum mithalten kann. Berenberg hat wegen der gestiegenen Unsicherheit zwar den Kapitalkostensatz leicht angehoben, das Kursziel aber unverändert gelassen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,28 % und einem Kurs von 66,05EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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