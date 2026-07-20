Nur Dotcom war extremer
US-Aktien teurer als vor 1929 – nur 2,4 Prozent Realrendite erwartet
US-Aktien sind historisch teuer, nur die Dotcom-Blase war extremer. Laut einer Analyse der Financial Times treibt KI die Kurse – aber die erwartete Realrendite schrumpft auf magere 2,4 Prozent.
- US-Aktien teuer, erwartete reale Rendite 2,4 Prozent
- KI-Boom treibt Kurse, wenige Techfirmen tragen S&P 500
- Hohe Bewertungen und Zinsanstieg erhöhen Marktrisiko
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
An den US-Aktienmärkten wächst die Sorge, dass Anleger die Risiken einer neuen Korrektur unterschätzen. Nach einer Analyse der Financial Times sind die Bewertungen inzwischen auf ein Niveau gestiegen, das historisch nur während der Dotcom-Blase übertroffen wurde. Das zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis nach Robert Shiller, kurz CAPE, lag im Juli 2026 bei 41,4. Damit notiert es über dem Niveau vor dem Crash von 1929 und weit über seinem langfristigen Durchschnitt von 17,8 seit dem Jahr 1881.
Auch andere Bewertungsmaßstäbe senden Warnsignale. Die sogenannte Excess CAPE Yield zeigt, dass Aktien im Vergleich zu inflationsbereinigten Renditen von US-Staatsanleihen teuer geworden sind. Historisch gingen niedrige Werte dieses Indikators häufig mit schwächeren Renditen im folgenden Jahrzehnt einher. Auf Basis der aktuellen Bewertungen kommt die Analyse nur noch auf erwartete reale Jahresrenditen von etwa 2,4 Prozent und damit deutlich weniger als im historischen Durchschnitt.
Getrieben wird der Optimismus vor allem vom Boom rund um künstliche Intelligenz. Eine kleine Gruppe großer Technologieunternehmen trägt inzwischen einen überproportionalen Teil der Marktkapitalisierung im S&P 500. KI könnte zwar tatsächlich enorme Produktivitätsfortschritte bringen, doch die Geschichte früherer Marktmanien zeigt ein wiederkehrendes Muster: Neue Technologien ziehen erst gewaltige Investitionen an, dann folgen Überkapazitäten, harter Wettbewerb und Konsolidierung. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verweist in ihrem Jahresbericht auf Parallelen zur Kanal-Manie der 1830er Jahre, zur Eisenbahn-Euphorie der 1840er Jahre, zur Elektrifizierung der späten 1920er Jahre und zum Dotcom-Boom.
Hinzu kommt ein politisches Umfeld, das die Risiken verschärft. Donald Trumps Eskalation rund um die Straße von Hormus, seine Zollpolitik und die Instrumentalisierung von Handel und Finanzen erhöhen die Unsicherheit für Unternehmen und Investoren. Zwar erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) für 2026 noch ein globales Wachstum von 3,0 Prozent und für 2027 von 3,4 Prozent, doch die US-Wirtschaft läuft bereits heiß. Das Haushaltsdefizit liegt bei rund 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die Staatsverschuldung auf dem höchsten Niveau seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Besonders gefährlich ist die Mischung aus hohen Bewertungen, lockerer Fiskalpolitik, steigenden langfristigen Zinsen und geopolitischen Schocks. Am Anleihemarkt zeigen sich bereits Hinweise auf einen möglichen "Trump-Abschlag". Gleichzeitig könnten höhere Zinsen die Schuldendienstkosten der Staaten schnell nach oben treiben, während ein wachsender Teil kurzfristiger Staatsschulden von stark gehebelten Finanzakteuren gehalten wird. Damit steigt das Risiko, dass Zentralbanken bei neuer Inflation oder finanzieller Instabilität kaum noch frei handeln können.
Die Analyse liefert keine genaue Crash-Prognose. Sie macht aber klar: Der Markt ist teuer, stark von KI-Hoffnungen abhängig und anfällig für Schocks. Für Anleger mit kurzem Zeithorizont oder geringer Verlusttoleranz spricht deshalb viel dafür, Gewinne nicht einfach laufen zu lassen, sondern Diversifikation und Absicherung wieder ernster zu nehmen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion