Hormus fast gelähmt – jetzt bekommt der Markt-Horror einen neuen Namen

Damit rückt die Frage näher, ob die USA wieder tiefer in den Krieg gegen den Iran hineingezogen werden. Das Weiße Haus hat bislang nicht erklärt, ob eine vollständige Wiederaufnahme des Krieges bevorsteht. Das US-Militär setzt seine täglichen Angriffe auf iranische Ziele jedoch fort. Nach Angaben des US-Zentralkommandos zielten neue Luftschläge darauf ab, "die Fähigkeit des Iran, die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen, weiter zu schwächen und die Streitkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, die gestern Abend Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt haben, rasch zu bestrafen".

Die Märkte starten mit gemischten Signalen in die neue Woche. US-Aktien-Futures legten am Montagmorgen zu, weil Anleger auf die Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne warten. Gleichzeitig gaben die Ölpreise nach dem Sprung an die Marke von 90 US-Dollar je Barrel wieder nach. Grund waren Signale, dass die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran über Vermittler fortgesetzt werden. Entwarnung ist das aber nicht: Am Wochenende lieferten sich die USA und der Iran erneut gegenseitige Angriffe. Zwei US-Soldaten starben in Jordanien bei einem iranischen Angriff, ein weiterer wurde vermisst. Ein dritter Soldat kam im Irak ums Leben, als er eine abgeschossene iranische Drohne beseitigen wollte.

Im Zentrum steht weiter die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des globalen Ölhandels. Die USA hatten versucht, eine alternative Route durch die Meerenge zu etablieren, um den von Teheran genehmigten Korridor zu umgehen. Doch Schiffsverfolgungsdaten zeigten zuletzt keine Durchfahrten über die von Washington unterstützte Route, während auf dem iranischen Kanal weiter Aktivität zu sehen war. Damit behält Teheran einen entscheidenden Hebel, zumal die weltweiten Ölvorräte auf ein kritisch niedriges Niveau geschrumpft sind.

Wie angespannt die Lage inzwischen ist, zeigt ein aktueller Vorfall vor der Küste Omans. Laut Bloomberg scheint der Öltanker "Kavomaleas" in der Straße von Hormus zum Stillstand gekommen zu sein, nachdem die iranische Marine erneut Schiffe in der Meerenge ins Visier genommen hatte. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden erklärte demnach, vier Schiffe hätten versucht, die Wasserstraße über eine "unsichere Route" zu durchqueren, zwei seien "in Unfälle verwickelt und gestoppt" worden. Der sichtbare Schiffsverkehr durch Hormus schien am frühen Montag nach einem Wochenende eskalierender Feindseligkeiten zunächst fast zum Erliegen gekommen zu sein.

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Der pensionierte Admiral James Stavridis, früher Oberbefehlshaber der NATO, sagte CNN, Trump habe nun drei Optionen, von denen "keine einzige gut ist". Ein Rückzug hätte aus seiner Sicht schwere Folgen für die USA, die Golfregion und den Welthandel. Eine massive Eskalation mit Hunderten Luftangriffen pro Tag und womöglich Bodentruppen sei ebenfalls riskant und teuer. Am wahrscheinlichsten sei eine Strategie der "Eskalation zur Deeskalation": weitere Bombardements, härtere Sanktionen und zugleich eine offene Tür für Verhandlungen.

Doch auch dieses Szenario birgt neue Gefahren. Stavridis warnte, Iran oder seine Verbündeten könnten als Nächstes den Suezkanal bedrohen, der für den Welthandel noch stärker frequentiert ist als Hormus. "Die Iraner lassen bereits Andeutungen fallen, dass sie versuchen könnten, diesen Kanal mithilfe der Houthis im Südwesten der Arabischen Halbinsel zu sperren", sagte er. Für die Märkte bedeutet das: Der Ölpreisschock bleibt nicht nur ein Risiko für Energiepreise, sondern könnte sich zu einem größeren Angriff auf globale Lieferketten ausweiten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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