China-Aktien mit beeindruckendem Comeback – doch diese könnte sie alle schlagen!

Willkommen zum SmartBroker+ Chart der Woche – Tencent

Hinter Technologieaktien, allen voran Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten, liegen einige schwere Wochen. Einmal mehr haben die Sorgen gegenüber der KI-Branche überhandgenommen. Neben technisch heiß gelaufenen Rallyes in ausgewählten Einzelwerten wie Micron, SanDisk und SK Hynix belasten hohe Unternehmensbewertungen das Sentiment. Dazu kommen die crashartigen Abverkäufe auf dem südkoreanischen und zuletzt auch auf dem japanischen Aktienmarkt, denen sich auch internationale Werte nicht entziehen konnten. Damit ist das in den vergangenen Monaten hohe Momentum dahin, was vor allem aus technischer Perspektive einen Belastungsfaktor darstellt.

In der vergangenen Woche hat der Gegenwind noch einmal deutlich zugenommen. Immer häufiger lässt sich beobachten, dass große Konzerne angesichts explodierender Kosten für die KI-Nutzungen umdenken. Immer häufiger werden für weniger anspruchsvolle Aufgaben nicht die leistungsfähigen, aber teuren Spitzenmodelle von OpenAI und Anthropic genutzt, sondern auf kostengünstige Sprachmodelle aus chinesischer Entwicklung zurückgegriffen.

China überholt die USA, nicht bei der Leistung, aber der Kosteneffizienz

Die bieten inzwischen eine fast ebenbürtige Leistung, kosten aber nur einen Bruchteil dessen, was US-Anbieter abrufen. In der vergangenen Woche sorgte Kimi K3, das vom chinesischen KI-Start-up Moonshot AI entwickelt wurde, für viel Aufmerksamkeit. In Benchmarks schnitt Kimi K3 zwar etwas schlechter ab als die Spitzenmodelle Fable 5 und GPT-5.6 Sol, doch der Abstand ist nur noch gering bei bis zu 70 Prozent niedrigeren Kosten.

Während die Wall Street vor einem neuen DeepSeek-Schock stehen könnte, sind chinesische Technologiewerte wieder obenauf. Sie haben sich in den vergangenen Wochen zum Teil deutlich von ihren noch Ende Juni markierten Tiefs erholen können. Vor allem Alibaba, Baidu und Tencent stehen jetzt im Fokus. Sie entwickeln nicht nur eigene Sprachmodelle, sondern sind oft auch an aussichtsreichen Start-ups beteiligt. So verfügen beispielsweise Alibaba, Meituan und Tencent über Anteile von Moonshot AI. Darüber hinaus ist Tencent auch an DeepSeek, Manus und Kling AI sowie eine Reihe weiterer KI-Start-ups beteiligt. Die Früchte dieser Investitionen könnte jetzt nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Aktie ernten.

Tencent Chartsignale

Langfristiger Aufwärtstrend: Angesichts des breitaufgestellten Geschäfts- und Investmentmodells befindet sich Tencent in einem mehrjährigen Aufwärtstrend.

Angesichts des breitaufgestellten Geschäfts- und Investmentmodells befindet sich Tencent in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Mittelfristiger Abwärtstrend: In den vergangenen Monaten stand das Papier jedoch mit zahlreichen weiteren chinesischen Basiswerten unter Druck.

In den vergangenen Monaten stand das Papier jedoch mit zahlreichen weiteren chinesischen Basiswerten unter Druck. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren ist es sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis zu Trendwendesignalen gekommen.

In den technischen Indikatoren ist es sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis zu Trendwendesignalen gekommen. Chancen auf Trendwende: Dank der jüngsten Kursgewinne und verbesserter technischer Indikatoren handelt Tencent jetzt mit einer Turnaround-Chance.



Quelle: Investing.com, eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 20.07.2021 bis 20.07.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Außerdem kann die Rendite infolge von Wechselkursschwankungen kleiner oder größer als die Basiswertentwicklung ausfallen.

Tencent hat jetzt alles, was es für eine starke Performance braucht

Tencent gilt als der vielseitigste chinesische Technologie- und Internet-Konzern. Das Unternehmen ist nicht nur einer der weltweit größten Anbieter von Online-Games, sondern auch ein Cloud-Anbieter. Dazu kommen Soziale Netzwerke wie WeChat und mobile Bezahldienstleistungen wie WeChat Pay, sowie Video-Streaming- und Nachrichtenportale.

Außerdem tritt das Unternehmen als Holding- und Investmentgesellschaft auf und ist unter anderem an Snap, Spotify, Ubisoft und Tesla beteiligt. Wer in Tencent investiert, erhält also ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell sowie Exposure gegenüber der weltweiten Technologiebranche – mit allen Chancen und Risiken.

Langfristig hat sich die Aktie von Tencent sehr stark entwickelt, allerdings nicht ohne erhebliche Schwankungen. Dahinter steckt nicht zuletzt auch der sogenannte China-Malus, also die Neigung von Marktteilnehmenden, chinesischen Unternehmen geringere Bewertungsvielfache einzuräumen als vergleichbaren Konzernen aus dem Globalen Westen. Das mag (geo)politisch nachzuvollziehen sein, finanziell häufig jedoch nicht.

Bearishe Divergenzen deuten Trendwende an

Wie viele andere chinesische Basiswerte auch hatte die Aktie in diesem Jahr überwiegend mit Verlusten und einem hartnäckigen Abwärtstrend zu kämpfen. Der fiel allerdings nicht ganz so schmerzhaft aus wie bei den Anteilen von BYD und Xiaomi.

In den zurückliegenden 4 Wochen ist es innerhalb des mittelfristigen Abwärtstrendkanals zu einer dynamischen Gegenreaktion gekommen. Zuvor hatte die Tencent-Aktie auf dem Unterstützungsbereich zwischen 400 und 420 Hongkong-Dollar (HKD; 44,62 bis 46,85 Euro) aufgesetzt und war mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) überverkauft.

Genau das eröffnet jetzt die Chance auf eine Trendwende. Erstens konnte die Trendlinie des im Oktober 2022 gestarteten Aufwärtstrends verteidigt werden und zweitens lagen sowohl im RSI als auch im Trendstärkeindikator MACD kurzfristige bearishe Divergenzen vor. Das Tief bei etwas unter 420 HKD war nicht durch neue Tiefs in den technischen Indikatoren bestätigt. Das befürwortete die bereits angelaufene Gegenreaktion.

Technisch attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Die hat inzwischen erste Erfolge erzielen können. Zum Wochenauftakt ist der Aktie trotz schwacher Vorgaben vom japanischen und südkoreanischen Aktienmarkt der Sprung über die Abwärtstrendoberkante gelungen. Dadurch gerät die auf Wochenbasis ermittelte 50-Tage-Linie in Reichweite, deren Überwinden ein prozyklisches Kaufsignal darstellen würde.

Der vor kurzem noch überverkaufte RSI hat sich außerdem gut erholen können. Er liefert zwar noch keinen Rückenwind, ist aber in den neutralen Bereich zurückgekehrt und damit wenigstens keine Belastung mehr. Auch im MACD gibt es mit dem Sprung über die Signallinie ein erstes Entspannungssignal. Zwar zeigt dieser noch einen intakten, mittelfristigen Abwärtstrend an, doch ein ähnliches Crossing nach einem langen Abwärtstrend führte bereits im Herbst 2022 zu einer starken Erholungsrallye. Im Tageschart hat der MACD seine Nulllinie bereits überwinden können, womit ein kurzfristiger Aufwärtstrend vorliegt.

Während die Abwärtsrisiken zur Unterseite überschaubar sind, unter 400 HKD sollte es kaum gehen beziehungsweise stünde Anlegerinnen und Anleger hier offen, sich mit einer Stopp-Loss-Order abzusichern, stellen sich der Aktie zur Oberseite gegenwärtig nur wenige Widerstände in den Weg, sollte sich der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal verstetigen. Die nächste Widerstandszone ist im Bereich von 525 bis 550 HKD (58,56 bis 61,34 Euro) zu finden, danach wären 600 HKD die nächste Anlaufstelle. Das ist mit Blick sowohl auf die Unternehmensbewertung als auch die Analystenstimmen ein realistisch zu erreichendes Ziel.

Viel Substanz für vergleichsweise kleines Geld

Auch bei der Unternehmensbewertung präsentiert sich Tencent vorteilhaft. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie laut den Daten von MarketScreener mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,5 bewertet. Für 2027 steht ein KGVe von 13,9 zu Buche. Das liegt signifikant unter dem 10-Jahres-Durchschnitt von 27,6 sowie weit unter den Gewinnvielfachen, die für vergleichbare US-Werte abgerufen werden. Gleichzeitig ist das für 2027 geschätzte Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 1,1 günstig.

Eine der großen Stärken des Unternehmens ist es, seinen Anteilseignerinnen und -eignern hohe Mittelzuflüsse zu generieren. Die Cashflow-Rendite wird für dieses Jahr bei 5,6 und im kommenden Jahr mit 7,3 Prozent erwartet. Das deckt nicht nur die Dividendenrendite von 1,3 beziehungsweise 1,5 Prozent, sondern sorgt auch dafür, dass die Unternehmensbilanz von Tencent deutlich gesünder ist als die US-amerikanischer Mitbewerber.

Da sich Tencent mit kostspieligen KI-Investitionen bislang zurückhält, ist das Nettovermögen auf fast 8 Milliarden US-Dollar angewachsen. Im Unterschied dazu ist Microsoft in den vergangenen drei Jahren das bilanzielle Kunststück gelungen, ein Nettovermögen von fast 32 Milliarden US-Dollar in Verbindlichkeiten von 47 Milliarden US-Dollar zu verwandeln. Damit besitzt Tencent eine sehr viel größere Flexibilität, auf sich verändernde Trends innerhalb der KI-Branche zu reagieren. Die starke Bilanz ermöglicht es Tencent außerdem, an seinen umfangreichen Aktienrückkäufen festzuhalten. Allein im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden eigene Anteile im Wert von umgerechnet 11,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

Sehr viel Zuversicht unter Expertinnen und Experten

Unter Analystinnen und Analysten gibt es zu Tencent kaum zwei Meinungen. Bei insgesamt 46 vorliegenden Studien ist die Aktie mit einer überwältigenden Mehrheit von 36 Stimmen zum Kaufen empfohlen, dazu kommen weitere 7 Bewertungen zum Übergewichten. Diesem bullishen Konsens stehen nur zwei neutrale Einschätzungen sowie eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Das ergibt in Summe eine Empfehlung zum Kaufen der Anteile.

Dabei wird der Aktie erhebliches Aufwärtspotenzial zugetraut. Der faire Wert wird im Mittel mit 690,50 HKD (76,99 Euro) veranschlagt. Das liegt um 44,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag. Eines der gegenwärtig niedrigsten Kursziele hat das australische Finanzinstitut Macquarie mit 452,00 HKD (50,39 Euro) genannt, dem stehen Kursziele von bis zu 780 HKD (86,96 Euro), veranschlagt von der Schweizer UBS sowie Bernstein, gegenüber. Auch aus den Kurszielen ergibt sich somit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis zur Oberseite.

Tencent auf einen Blick

ISIN: KYG875721634

KYG875721634 Börsenwert: 4,34 Billionen Hongkong-Dollar (483,8 Milliarden Euro)

4,34 Billionen Hongkong-Dollar (483,8 Milliarden Euro) Dividendenrendite: 1,1 Prozent

1,1 Prozent KGVe 2026: 15,5

15,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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