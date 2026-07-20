BERNSTEIN RESEARCH stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von TAG Immobilien in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 18,30 Euro belassen. Das Unternehmen verbinde stabile Ertragsströme mit differenzierten Wachstumsperspektiven in Polen, schrieben die Analyten in einer am Montag vorliegenden Studie. Tag zeichne sich durch ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum und ein attraktives Gesamtrenditeprofil aus. Das Papier ist deshalb sein bevorzugter deutscher Wohnimmobilienwert./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 13,06EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



