Unsicherheit wächst: Anleger schalten einen Gang zurück - 20.07.2026

Viele Marktteilnehmer agieren defensiver als zuletzt. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Brent Öl. Viele Anleger rechnen offenbar mit weiterem Gegenwind.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 30 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt.

Die Stimmung bleibt angespannt, ohne bereits extremes Niveau zu erreichen.

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Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 30“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit vorrangig um die Kursentwicklung von Öl und deren technische/fundamentale Treiber sowie den Einfluss auf Indizes. Die Diskussion dreht sich um Chartstrukturen, relevante Level (z. B. Widerstände um 90 USD), Tradingideen (Brent-Calls), die Rolle von Algorithmen versus Nachrichtenlage und erwartete Earnings-Woche. Einzelne User berichten zudem von Positions-Einstiegen, Ausstiegen und Risikomanagement.