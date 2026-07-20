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    WDH/Aktien Europa

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    Gedämpfte Stimmung - Kriegssorgen und Ölpreisanstieg hemmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran-Konflikt und Ölpreise dämpfen Börsen
    • EuroStoxx startete schwächer, drehte ins Plus
    • Kerosin verteuert Flüge, Ryanair-Aktien sackten
    WDH/Aktien Europa - Gedämpfte Stimmung - Kriegssorgen und Ölpreisanstieg hemmen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    (Tippfehler im 2. Satz berichtigt)

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Sorgen vor einer Ausweitung des Iran-Kriegs und damit zusammenhängend steigende Ölpreise haben zum Wochenauftakt die europäischen Börsen zunächst gebremst. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 startete am Montag etwas schwächer, konnte sich dann aber ins Plus vorarbeiten mit zuletzt 0,27 Prozent auf 6.248 Punkte. Er bleibt damit unter der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

    Im Fokus bleibt der Iran-Krieg. Die Streitkräfte der USA und des Irans attackieren sich weiter gegenseitig, sodass die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg wächst. Der mit dem Krieg einhergehende Ölpreisanstieg schürt weiterhin Inflationssorgen. Zuletzt verringerten die Ölpreise gleichwohl ihren Zuwachs. Denn: Der Iran erhielt angesichts der neuen militärischen Eskalation mit den USA eigenen Angaben zufolge Vorschläge von Vermittlern für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen. Die USA seien weiter zu Gesprächen mit Teheran bereit, betonte US-Außenminister Marco Rubio.

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    Im Ölsektor gab es die größten Gewinne. Auch Banken zeigten sich fest. BNP Paribas waren mit plus 1,4 Prozent unter den besten Werten im EuroStoxx. Die Analysten von Jefferies sind optimistisch mit Blick auf die Zahlen der Franzosen für das zweite Quartal.

    Schwach waren Reise- und Freizeitwerte . Hier machten sich die höheren Ölpreise negativ bemerkbar. Außerdem enttäuschte Ryanair mit Quartalszahlen.

    Außerhalb des Euroraums gab der Schweizer SMI um 0,18 Prozent auf 14.318 Punkte nach. Der britische FTSE 100 sank um 0,29 Prozent auf 10,569 Punkte.

    Der Anstieg der Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs sorgte bei Ryanair für einen noch stärkeren Gewinneinbruch als am Markt bereits befürchtet. Um die verunsicherte Kundschaft zu ködern, hätten die Iren ihre Tickets zudem günstiger verkauft, als er erwartet habe, schrieb Analyst Conor Dwyer von der US-Bank Citigroup. Die Ryanair-Papiere sackten in Dublin um 4,3 Prozent ab./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 103,2 auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -8,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,32 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +19,15 %/+35,58 % bedeutet.





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