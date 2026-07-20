Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec Korbpreis stieg auf 84,17 US-Dollar je Barrel
- Anstieg gegenüber Donnerstag um 78 US-Cent gemeldet
- Opec berechnet Preis aus den wichtigsten Sorten
Foto: Christian Bruna - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 84,17 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 78 Cent mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/nas
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
cathunter schrieb gestern 15:24
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Exakt. Schade, dass es keinen Daumen nach unten gibt, wenn Mitglieder solch einen Youtube-Clickbait Müll posten.
Leute aus der "Germanangstfraktion" scheinen dafür äußerst empfänglich zu sein.
walker333 schrieb gestern 11:28
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Solche unseriösen Videos schaue ich mir nicht an.
Daher, was ist Deine Aussage, bzw. die des Videos? Welches Land droht welchem anderen Land mit einem atomaren Angriffskrieg? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif
(Wobei wir solche Drohungen von Russland, speziell vom ehemaligen Staatspräsidenten Medwedew schon kennen.)
cathunter schrieb 17.07.26, 10:09
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Irgendwer liegt falsch. Entweder wir mit unseren Einschätzungen oder der Papierölpreis. Eines ist sicher, so verrückt wie derzeit waren die Welt und die Börsen noch nie, wenn die Tweets eines "orangefarbenen Vollhonks" mehr Einfluß auf Börsenkurse haben, als ein hypothetisch stattfindender Atomschlag.
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