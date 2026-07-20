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    Ölpreise geben Gewinne ab - Vorschläge für Verhandlungen zwischen USA und Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Brent-Notierung fiel am Vormittag auf 88,18 US-Dollar
    • Iran erhielt laut Irna Vorschläge zur Wiederaufnahme
    • Angriffe auf Ölinfrastruktur treiben Ölpreise
    Ölpreise geben Gewinne ab - Vorschläge für Verhandlungen zwischen USA und Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag deutliche Gewinne aus dem frühen Handel nach Hinweisen auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten wieder abgegeben. Nachdem die Notierung für die weltweite Referenzsorte Brent mit Lieferung im September in der Nacht zeitweise bis auf 91,42 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen war, wurde ein Fass am Vormittag bei 88,18 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem Niveau vom Freitag.

    Der Iran hat nach einer erneuten militärischen Eskalation eigenen Angaben zufolge Vorschläge für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erhalten. Demnach kommen die Vorschläge von den USA, wie der Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna bestätigt hat. Der Iran werde sich jedoch weiter entschlossen verteidigen, sagte er.

    Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran war Anfang Juli im Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus wieder eskaliert. Experten warnen vor einer weiteren Zuspitzung. Die zunehmenden Angriffe "deuten allesamt darauf hin, dass sich der Konflikt sowohl in seinem Ausmaß als auch in seiner Dauer ausweiten könnte," erklärte Saul Kavonic, Energieanalyst bei MST Marquee. Angriffe auf die Ölinfrastruktur in der Region könnten die Ölpreise demnach auch weiter hochtreiben./jkr/jsl/jha/






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