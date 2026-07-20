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    Nuvion und Turnkey Partner bauen gemeinsam eine sichere Infrastruktur für eingebettete Wallets für globale Unternehmen auf

    MIAMI, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Da Stablecoins zunehmend in den Mainstream der Geschäftsabläufe Einzug halten, suchen Unternehmen immer häufiger nach Möglichkeiten, den Umgang mit digitalen Vermögenswerten anzubieten, ohne sich intern mit der Verwaltung von Wallets, privaten Schlüsseln oder der Blockchain-Infrastruktur auseinandersetzen zu müssen. Für viele Unternehmen stellen jedoch Sicherheit, Compliance und die Komplexität der Abläufe nach wie vor erhebliche Hindernisse für die Einführung dar.

    Nuvion-Turnkey Logo

    Nuvion, die KI-gestützte globale Plattform für Bankgeschäfte und grenzüberschreitende Zahlungen, die auf Fiat-Währungen und Stablecoins basiert und sich an Unternehmen sowie Fintech-Firmen richtet, gab heute eine Partnerschaft mit Turnkey bekannt, dem Anbieter von Wallet-Infrastruktur für sicheres Schlüsselmanagement und Transaktionssignierung, um die integrierte Wallet- und Stablecoin-Infrastruktur auf der gesamten Nuvion-Plattform zu stärken.

    Durch diese Partnerschaft wird die sichere Wallet-Infrastruktur von Turnkey mit den regulierten Finanzinfrastrukturen von Nuvion kombiniert, sodass Unternehmen nahtlos auf Stablecoins basierende Finanzprodukte einführen und verwalten können, ohne selbst eine Wallet-Infrastruktur aufbauen oder warten zu müssen.

    Da Unternehmen zunehmend nach schnelleren Wegen suchen, um Geld weltweit zu transferieren, ihre Finanzabläufe zu verwalten und Finanzdienstleistungen in ihre Produkte zu integrieren, wächst die Nachfrage nach einer sicheren und vorschriftsmäßigen Infrastruktur für digitale Vermögenswerte weiter. Gemeinsam vereinfachen Nuvion und Turnkey den Zugang von Unternehmen zu den Vorteilen einer Blockchain-basierten Finanzinfrastruktur und gewährleisten gleichzeitig die für den Betrieb auf globaler Ebene erforderlichen Kontrollmechanismen.

    Gemeinsam ermöglicht die Partnerschaft:

    • Sichere Infrastruktur für integrierte Wallets für Unternehmen und Fintech-Firmen
    • Stablecoin-Konten mit integrierten Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten
    • Programmatische Treasury- und Zahlungsabläufe
    • Globale Auszahlungsinfrastruktur auf Basis digitaler Asset-Kanäle
    • Vereinfachter Zugang zu den auf Stablecoin basierenden Finanzdienstleistungen über eine einheitliche Plattform

    Durch die direkte Integration der Wallet-Infrastruktur von Turnkey in das Finanzökosystem von Nuvion können Unternehmen moderne Finanzprodukte schneller auf den Markt bringen und gleichzeitig die für den Einsatz in Unternehmen erforderlichen Sicherheits-, Compliance- und Betriebsstandards gewährleisten.

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    PR Newswire (dt.)
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    Nuvion und Turnkey Partner bauen gemeinsam eine sichere Infrastruktur für eingebettete Wallets für globale Unternehmen auf MIAMI, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ - Da Stablecoins zunehmend in den Mainstream der Geschäftsabläufe Einzug halten, suchen Unternehmen immer häufiger nach Möglichkeiten, den Umgang mit digitalen Vermögenswerten anzubieten, ohne sich intern mit der …
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