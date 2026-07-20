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    Raketen, Drohnen und Logistik

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    Lockheed entfacht die nächste Rüstungswelle – mit drei neuen Systemen

    Lockheed Martin präsentiert gleich drei neue Verteidigungssysteme. Im Fokus stehen niedrigere Kosten, autonome Einsätze und eine stärkere Drohnenabwehr.

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    Raketen, Drohnen und Logistik - Lockheed entfacht die nächste Rüstungswelle – mit drei neuen Systemen
    Foto: Sebastian Christoph Gollnow - picture alliance/dpa

    Lockheed Martin hat mehrere neue Verteidigungslösungen vorgestellt. Im Mittelpunkt steht der neue Abfangflugkörper PAC-3 ACE, der Luft- und Raketenbedrohungen zu weniger als der Hälfte der Stückkosten eines PAC-3 MSE bekämpfen soll. Das Unternehmen erklärte in einer Pressemitteilung, dass das System auf der bewährten Feuerleittechnik der PAC-3-Familie basiert und vollständig mit dem Patriot-Waffensystem sowie dem Integrated Battle Command System kompatibel ist.

    Nach Angaben von Lockheed Martin soll PAC-3 ACE schneller entwickelt, getestet und produziert werden als klassische Programme. Gemeinsam mit Industriepartnern aus den Vereinigten Staaten und Europa will der Konzern zudem die Produktion ausbauen und die Widerstandsfähigkeit der transatlantischen Rüstungsindustrie stärken.

    Tim Cahill, Präsident von Lockheed Martin Missiles and Fire Control, sagte: "Amerikanische und verbündete Soldaten benötigen eine Lösung, die sich im Einsatz bewährt hat und kosteneffizient ist – und genau das bietet PAC-3 ACE, indem es auf der unübertroffenen Leistungsfähigkeit des PAC-3 MSE aufbaut." Durch die Zusammenarbeit mit Verbündeten könne das Unternehmen die Resilienz weiter erhöhen und Streitkräfte in die Lage versetzen, neuen Bedrohungen schneller zu begegnen.

    Sikorsky bringt autonome Technologie in neues Fluggerät

    Parallel kündigte die Lockheed-Martin-Tochter Sikorsky an, ihre Autonomieplattform MATRIX in das hybride Senkrechtstartflugzeug MV250 von BETA Technologies zu integrieren. Beide Unternehmen hatten die Zusammenarbeit erst Anfang des Monats vereinbart. Bereits zwei Wochen später wurde MATRIX erfolgreich in das Testflugzeug CX300 eingebunden.

    Das System soll künftig unbemannte Logistik-, Versorgungs- und Evakuierungsmissionen unterstützen. Laut Lockheed Martin ist MATRIX inzwischen auf mehr als 20 Plattformen integriert worden und kommt auf über 1.000 Flugstunden sowie mehr als 500 Tests.

    Rich Benton, Vice President und General Manager von Sikorsky, sagte: "Die Integration des MATRIX-Autonomie-Stacks in den MV250 ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung einer Reihe von Lösungen für Logistikmissionen in umkämpften Gebieten, die wir seit 2021 im autonomen Betrieb unter Beweis gestellt haben."

    Auch BETA-Gründer und Vorstandschef Kyle Clark sieht Vorteile. "Die Kombination der bewährten Autonomie von Sikorsky mit unseren Flugzeugen bietet Kunden aus dem Verteidigungsbereich einen kostengünstigen, schnellen und zuverlässigen Weg zur unbemannten Logistik in umkämpften Gebieten", sagte er.

    MORFIUS soll Drohnenschwärme stoppen

    Als dritte Neuheit präsentierte Lockheed Martin das Hochleistungs-Mikrowellensystem MORFIUS X-Rotor zur Abwehr feindlicher Drohnenschwärme. Nach Unternehmensangaben kann das wiederverwendbare System während eines Einsatzes mehr als 50 Drohnen ausschalten und benötigt dafür keine spezielle Sensorik oder Feuerleitradare.

    Der Konzern will die Prototypenfertigung beschleunigen und weitere Flugtests vorbereiten. Diese sollen an frühere Erprobungen in Arizona, Kalifornien und Oklahoma anknüpfen.

    Randy Crites, Vice President und General Manager von Lockheed Martin Missiles and Fire Control Advanced Programs, sagte: "MORFIUS setzt neue Maßstäbe im Bereich der Drohnenabwehr – das System erzielt eine hohe Abschussquote bei gleichzeitig niedrigen Kosten pro Abschuss."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 448EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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