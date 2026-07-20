BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Rational auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der European Midcap Top-Pick-Liste des US-Analysehauses. Beim Profiküchen-Ausrüster nehme der operative Gegenwind ab und damit die Wahrscheinlichkeit weiter sinkender Gewinnprognosen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung bewege sich nahe der historischen Tiefststände./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 636EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1050
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1050
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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