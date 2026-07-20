Kreise
Unionsfraktion entscheidet am 29. Juli über Spahn-Nachfolge
Für Sie zusammengefasst
- CDU/CSU-Fraktion beruft Sondersitzung am 29 Juli
- Entscheidung über Nachfolge von Jens Spahn
- Merz kündigte Abstimmung mit Markus Söder an
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 29. Juli zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Nachfolge von Jens Spahn an der Fraktionsspitze zu entscheiden. Das kündigte der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz in Abstimmung mit CSU-Chef Markus Söder in einer Sitzung des CDU-Präsidiums an, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Präsidiumskreisen erfuhr./mfi/DP/nas
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