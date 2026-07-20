MWB RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat Infineon von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Der zuletzt deutliche Kursverfall habe die Aktie des Halbleiterkonzerns näher an ihren fairen Wert gebracht und die frühere Bewertungsasymmetrie weitgehend abgebaut, schrieb Abed Jarad in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im KI-Bereich übersteige weiterhin das Angebot, was die Zuteilung und Preisgestaltung stütze, während sich die Trends in der Industrie und der Automobilbranche schrittweise weiter besserten./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 63,35EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Abed Jarad

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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