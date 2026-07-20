MWB RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat Infineon von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Euro belassen. Der zuletzt deutliche Kursverfall habe die Aktie des Halbleiterkonzerns näher an ihren fairen Wert gebracht und die frühere Bewertungsasymmetrie weitgehend abgebaut, schrieb Abed Jarad in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage im KI-Bereich übersteige weiterhin das Angebot, was die Zuteilung und Preisgestaltung stütze, während sich die Trends in der Industrie und der Automobilbranche schrittweise weiter besserten./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 63,35EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
Analyst: Abed Jarad
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Abed Jarad
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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