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    Europäischer Gaspreis gibt frühe Gewinne ab

    Für Sie zusammengefasst
    • TTF-Erdgaspreis kletterte auf 60,66 Euro je MWh
    • Preis fiel auf 58,25 Euro je MWh nach Verkaufsdruck
    • Schiffsverkehr in Straße von Hormus nahezu zum Erliegen
    Europäischer Gaspreis gibt frühe Gewinne ab
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas hat den Höhenflug nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten und Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus vorerst gestoppt. Nachdem die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam im frühen Handel zunächst deutlich bis auf 60,66 Euro je Megawattstunde (MWh) gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit März, geriet sie im Vormittagshandel unter Verkaufsdruck.

    Zuletzt wurde europäisches Erdgas noch bei 58,25 Euro je MWh gehandelt und damit niedriger als am Freitagabend. Die Notierung geriet unter Druck, nachdem der Iran eigenen Angaben zufolge Vorschläge für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen erhalten hatte. Die Vorschläge kommen von den USA, wie der Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna bestätigte. Der Iran werde sich jedoch weiter entschlossen verteidigen, sagte er.

    Seit Beginn des Monats hat sich der Erdgaspreis mittlerweile um etwa ein Drittel verteuert. Treiber ist die eskalierende Lage im Nahen Osten mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran. Dabei sind auch Energietransporte durch die Straße von Hormus immer wieder das Ziel von Angriffen.

    Aus frei zugänglichen Transitdaten im Internet geht hervor, dass der sichtbare Schiffsverkehr in der Straße von Hormus am frühen Montag nahezu zum Erliegen gekommen ist. Die jüngsten Attacken auf Schiffe haben neue Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geweckt, die diese Passage durchqueren. Allerdings gibt es auch Berichte, über Tankschiffe, die ohne eingeschaltete Transponder die Meerenge passieren und dabei vom US-Militär unterstützt werden./jkr/jsl/jha/






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