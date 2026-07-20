Riyadh Air bestellt Großraumjets von Boeing und Airbus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 189,6 auf Tradegate (20. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 153,23 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +3,16 %/+23,79 % bedeutet.