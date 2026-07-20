🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Philippinen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Soldat schwer verletzt bei aggressivem Vorgehen chinesischer Kräfte

    Für Sie zusammengefasst
    • Marinesoldat bei Zwischenfall am Kopf schwer verletzt
    • Chinesische Küstenwache schlug Marinesoldaten mit Stock
    • Konflikt im Südchinesischen Meer verschärft sich
    Philippinen - Soldat schwer verletzt bei aggressivem Vorgehen chinesischer Kräfte
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MANILA (dpa-AFX) - Bei einer erneuten Konfrontation zwischen den Philippinen und China im umstrittenen Südchinesischen Meer ist ein philippinischer Marinesoldat nach Angaben aus Manila schwer am Kopf verletzt worden. Angehörige der chinesischen Küstenwache schlugen den Soldaten mit einem Schlagstock, nachdem es nahe der Second-Thomas-Untiefe zu einem Zwischenfall gekommen war, wie das Militär des südostasiatischen Inselstaats mitteilte.

    Bei der Untiefe handelt es sich um ein Korallenriff in den Spratly-Inseln im Südchinesischen Meer. Sie liegt knapp 200 Kilometer westlich der philippinischen Insel Palawan, wird aber von China beansprucht. Philippinische Truppen sind seit 1999 in der Region auf dem gestrandeten Schiff "BRP Sierra Madre" stationiert. Bei Versorgungsmissionen für das Schiff kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Konfrontationen mit chinesischen Schiffen.

    Was ist passiert?

    Dem philippinischen Militär zufolge hatte sich am Morgen (Ortszeit) ein Schlauchboot der chinesischen Küstenwache mit acht Einsatzkräften dem Schiff "unrechtmäßig" bis auf kurze Distanz genähert. Die Besatzung habe Fotos und Videos aufgenommen.

    Zwei philippinische Schlauchboote hätten versucht, das chinesische Boot "ruhig und nicht konfrontativ" aus dem Gebiet zu begleiten. Die chinesischen Einsatzkräfte hätten darauf "gewaltsam und aggressiv" reagiert, einen Marinesoldaten mit einem Holzstock am Kopf verletzt und zudem eines der philippinischen Boote beschädigt. Weitere Details zum Gesundheitszustand des Mannes wurden zunächst nicht bekannt.

    Das philippinische Außenministerium verurteilte den Vorfall scharf und kündigte diplomatische Schritte an. Aus Peking gab es zunächst keine Reaktion.

    Rohstoffreiche Region

    Im umstrittenen Südchinesischen Meer kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, speziell zwischen der chinesischen Küstenwache und philippinischen Schiffen. Die Chinesen setzen dabei regelmäßig Wasserwerfer ein; auch zu Kollisionen ist es bereits gekommen.

    China reklamiert praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich. Die Philippinen, Vietnam, Malaysia und andere Länder weisen die Ansprüche zurück und berufen sich dabei auf ein Urteil des UN-Schiedsgerichts von 2016. China erkennt das Urteil aber nicht an. Das rohstoffreiche Gebiet gilt auch als wichtige globale Handelsroute./cfn/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Philippinen Soldat schwer verletzt bei aggressivem Vorgehen chinesischer Kräfte Bei einer erneuten Konfrontation zwischen den Philippinen und China im umstrittenen Südchinesischen Meer ist ein philippinischer Marinesoldat nach Angaben aus Manila schwer am Kopf verletzt worden. Angehörige der chinesischen Küstenwache schlugen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     