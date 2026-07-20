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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.07.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.07.26
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Infineon Technologies (-0,64 %) genz vorne. Gefolgt von Delivery Hero (-0,96 %), Münchener Rück,AXA,Prudential (+0,29 %), Münchener Rück,AXA,Prudential (+0,39 %), Münchener Rück,AXA,Prudential (-0,36 %).

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    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Infineon Technologies
    Sonstige
    		PM9988 123,00 Tsd.
    Delivery Hero
    Sonstige
    		DK1DP5 111,80 Tsd.
    Münchener Rück,AXA,Prudential
    Sonstige
    		A2U3C7 84,07 Tsd.
    Münchener Rück,AXA,Prudential
    Sonstige
    		A2U3C7 84,07 Tsd.
    Münchener Rück,AXA,Prudential
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.07.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.07.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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