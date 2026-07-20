Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.07.26
Foto: Sven Hoppe - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Infineon Technologies (-0,64 %) genz vorne. Gefolgt von Delivery Hero (-0,96 %), Münchener Rück,AXA,Prudential (+0,29 %), Münchener Rück,AXA,Prudential (+0,39 %), Münchener Rück,AXA,Prudential (-0,36 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Infineon Technologies
|
Sonstige
|PM9988
|123,00 Tsd.
|Delivery Hero
|
Sonstige
|DK1DP5
|111,80 Tsd.
|Münchener Rück,AXA,Prudential
|
Sonstige
|A2U3C7
|84,07 Tsd.
|Münchener Rück,AXA,Prudential
|
Sonstige
|A2U3C7
|84,07 Tsd.
|Münchener Rück,AXA,Prudential
|
Sonstige
|A2U3C7
|84,07 Tsd.
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