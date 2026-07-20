Verbio Aktie legt weiter zu - 20.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Verbio Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,06 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 33,65€, mit einem Plus von +5,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Verbio konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,24 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Verbio Aktie damit um +12,40 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,69 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +59,41 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,40 % 1 Monat +6,69 % 3 Monate -9,24 % 1 Jahr +176,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.07.2026, 12:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Verbio-Aktie: Kurse, Bewertungen und technische/fundamentale Treiber. Der Ölpreis bewegt sich, hat aber bislang keine klare Korrelation zum Kurs. Wichtige Impulse liefern RED-III, THG-Quotensteigerung sowie EU-/USA-Regulierungen; zudem wird der hohe Neubauwert der Anlagen stärker als Bilanzwert gesehen. Wachstum bei Biodiesel/Bio-LNG, weniger Konkurrenz durch Shell-Stopp. Kurs um 32 €; starke Quartalszahlen könnten Richtung Norden pushen.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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