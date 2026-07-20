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    Aus für Software?

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    Elon Musk: Wegen KI brauchen wir nicht mehr zu programmieren

    Elon Musk ist überzeugt, dass herkömmliche Programmierkenntnisse aufgrund der rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz schon bald überflüssig werden.

    Für Sie zusammengefasst
    Aus für Software? - Elon Musk: Wegen KI brauchen wir nicht mehr zu programmieren
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Die Aussagen Musks auf einer Betriebsversammlung seines KI-Unternehmens xAI sorgen derzeit für große Aufmerksamkeit. Dort erklärte er, dass KI-Systeme künftig klassische Compiler umgehen und direkt aus natürlichsprachigen Anweisungen effizienteren Maschinencode erzeugen könnten.  Ein Compiler ist ein Programm, das Quell- in Binärcodes übersetzen kann.

    "Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht schon bis Ende dieses Jahres an einem Punkt sein werden, an dem man sich gar nicht mehr mit Programmieren beschäftigt", meint der Tesla und SpaceX-CEO.

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    "Die KI erzeugt die Binärdatei einfach direkt und sie kann eine wesentlich effizientere Binärdatei erstellen, als es jeder Compiler könnte. Man sagt ihr einfach: Erstelle die optimierte Binärdatei für dieses gewünschte Ergebnis, und damit überspringt man sogar den traditionellen Programmierprozess."

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    Und Musk hat auch eine konkrete Vorstellung, wann das sein könnte.

    "Das ist nur ein Zwischenschritt, der wahrscheinlich bis … ich würde sagen, bis Ende dieses Jahres überhaupt nicht mehr nötig sein wird."

    Aktuelle Ergebnisse aus KI-Benchmarktests zeigen, dass moderne Modelle in bestimmten Optimierungsszenarien bereits bessere Resultate erzielen als herkömmliche Compiler.

    Experten sind sich jedoch uneinig darüber, wie schnell sich diese Entwicklung tatsächlich vollziehen wird und welche Folgen sie haben könnte. Einerseits werden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Technologiebranche diskutiert, andererseits eröffnen sich neue Chancen in Bereichen wie der Integration von KI, der Entwicklung intelligenter Systeme und der Lösung komplexer Problemstellungen.

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    Für Softwareentwickler dürfte sich der Schwerpunkt ihrer Arbeit daher zunehmend von der routinemäßigen Programmierung hin zur Überwachung von KI-Systemen, dem Training von Modellen sowie der Entwicklung innovativer Anwendungen verlagern.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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