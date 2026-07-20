Elon Musk: Wegen KI brauchen wir nicht mehr zu programmieren

"Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht schon bis Ende dieses Jahres an einem Punkt sein werden, an dem man sich gar nicht mehr mit Programmieren beschäftigt", meint der Tesla und SpaceX-CEO.

Die Aussagen Musks auf einer Betriebsversammlung seines KI-Unternehmens xAI sorgen derzeit für große Aufmerksamkeit. Dort erklärte er, dass KI-Systeme künftig klassische Compiler umgehen und direkt aus natürlichsprachigen Anweisungen effizienteren Maschinencode erzeugen könnten. Ein Compiler ist ein Programm, das Quell- in Binärcodes übersetzen kann.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Die KI erzeugt die Binärdatei einfach direkt und sie kann eine wesentlich effizientere Binärdatei erstellen, als es jeder Compiler könnte. Man sagt ihr einfach: Erstelle die optimierte Binärdatei für dieses gewünschte Ergebnis, und damit überspringt man sogar den traditionellen Programmierprozess."

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Und Musk hat auch eine konkrete Vorstellung, wann das sein könnte.

"Das ist nur ein Zwischenschritt, der wahrscheinlich bis … ich würde sagen, bis Ende dieses Jahres überhaupt nicht mehr nötig sein wird."

Aktuelle Ergebnisse aus KI-Benchmarktests zeigen, dass moderne Modelle in bestimmten Optimierungsszenarien bereits bessere Resultate erzielen als herkömmliche Compiler.

Experten sind sich jedoch uneinig darüber, wie schnell sich diese Entwicklung tatsächlich vollziehen wird und welche Folgen sie haben könnte. Einerseits werden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Technologiebranche diskutiert, andererseits eröffnen sich neue Chancen in Bereichen wie der Integration von KI, der Entwicklung intelligenter Systeme und der Lösung komplexer Problemstellungen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Für Softwareentwickler dürfte sich der Schwerpunkt ihrer Arbeit daher zunehmend von der routinemäßigen Programmierung hin zur Überwachung von KI-Systemen, dem Training von Modellen sowie der Entwicklung innovativer Anwendungen verlagern.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 113,27 $ , was einem Rückgang von -7,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!