EU verhängt 550 Millionen Euro Strafe gegen AliExpress
Für Sie zusammengefasst
- EU verhängt 550 Millionen Euro Strafe gegen AliExpress
- Verkauf illegaler Waren wie Kleidung Spielzeug Kosmetik
- Produkte wochenlang nicht von der Plattform entfernt
Foto: Siarhei - 356130783
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU verhängt eine Millionenstrafe gegen den Online-Marktplatz AliExpress wegen des Verkaufs illegaler Produkte. Der chinesische Online-Riese muss 550 Millionen Euro zahlen, unter anderem weil gefälschte Kleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika wochenlang nicht von der Plattform genommen wurden, wie die Europäische Kommission mitteilte./tre/DP/nas
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