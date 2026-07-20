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    Boom der Rechenzentren

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    Der nächste KI-Gewinner? Milliardenoffensive sorgt für Aufsehen

    Prysmian sichert sich einen Milliardenvertrag mit Molex, baut die Produktion massiv aus und setzt auf den boomenden Markt für KI-Rechenzentren.

    Für Sie zusammengefasst
    Boom der Rechenzentren - Der nächste KI-Gewinner? Milliardenoffensive sorgt für Aufsehen
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    Der Kabel- und Glasfaserspezialist Prysmian baut sein Geschäft mit digitalen Lösungen deutlich aus. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mit Molex, einem Unternehmen des US-Konzerns Koch, einen Vertrag mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren abgeschlossen. Das Auftragsvolumen kann bis zu 5,5 Milliarden Euro erreichen. Zusätzlich erhält Prysmian eine Vorauszahlung von 550 Millionen Euro.

    Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von optischen Kabeln für den Einsatz innerhalb von Rechenzentren. Sie ist Teil weiterer Verträge und kommerzieller Initiativen mit Hyperscalern und Anbietern von Rechenzentrumsinfrastruktur. Nach Angaben von Prysmian sollen diese Vereinbarungen bis 2035 zusätzliche Umsätze von mehr als 10 Milliarden Euro gegenüber dem Niveau von 2025 ermöglichen. Ab 2031 rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Umsatzbeitrag von bis zu 1,1 Milliarden Euro.

    Produktion wird massiv ausgebaut

    Um die steigende Nachfrage bedienen zu können, investiert Prysmian bis 2031 insgesamt 1,25 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten und Europa. Die Glasfaserkapazität in den Vereinigten Staaten soll sich dabei mehr als verdoppeln. Weltweit sollen durch die Investitionen mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen, davon 600 in den Vereinigten Staaten.

    Nach Unternehmensangaben stärkt der Ausbau die Position von Prysmian als einer von lediglich 3 Herstellern von Glasfasern und optischen Kabeln in den Vereinigten Staaten. In Europa will das Unternehmen seine Stellung als einziger großer heimischer Anbieter weiter festigen.

    Fokus auf den wachsenden Rechenzentrumsmarkt

    Mit dem Ausbau will Prysmian künftig auch den Bereich innerhalb von Rechenzentren bedienen. Das Unternehmen sieht langfristiges Wachstum durch den steigenden Bedarf an leistungsfähigeren und energieeffizienteren Rechenzentren sowie durch den Ausbau von KI-Infrastrukturen.

    Konzernchef Massimo Battaini sagte: "Dies ist ein entscheidender Wendepunkt für den Bereich Digital Solutions von Prysmian." Die Vereinbarungen und Investitionen stärkten die Marktposition des Unternehmens im Rechenzentrumsgeschäft. Zudem freue sich Prysmian auf die langfristige Zusammenarbeit mit Molex, "um mit Schnelligkeit, Qualität und Effizienz die unverzichtbaren Glasfaserkabel und Kabel bereitzustellen, die erforderlich sind, um die enormen Investitionen zu tragen, die die KI-gesteuerte Infrastruktur erfordern wird".

    Auch Molex-Chef Joe Nelligan sieht Vorteile in der Partnerschaft. "Wir freuen uns sehr über diese langfristige Vereinbarung mit Prysmian, da sie es uns ermöglicht, unsere gemeinsamen Kunden noch besser zu unterstützen." Gleichzeitig erweitere Molex damit seine Kapazitäten in den Vereinigten Staaten, um die wachsende Nachfrage nach Rechenzentrumslösungen zuverlässig bedienen zu können.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Prysmian Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 127,6EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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