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    KfW / KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt mit stärkstem Quartal ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Start-ups sammelten im Q2 rund 3,4 Mrd Euro
    • Sieben Megadeals prägten das Quartal, 72% Scale-ups
    • Jeder vierte Deal entfiel auf Gesundheitsbranche
    OTS - KfW / KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt mit stärkstem Quartal ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KfW Research: Deutscher Wagniskapitalmarkt mit stärkstem Quartal seit vier Jahren
    Frankfurt am Main (ots) -

    - Start-ups erhalten im zweiten Quartal 3,4 Milliarden Euro - KI-Milliardendeal in Deutschland
    - Große Deals dominieren - Gesundheitsbranche gefragt

    Start-ups in Deutschland haben im zweiten Quartal 3,4 Milliarden Euro eingesammelt - rund 1,8 Milliarden Euro mehr als in den drei Monaten zuvor. Es war das stärkste Quartal seit dem zweiten Quartal 2022. Das Volumen wurde dabei durch sieben Megatransaktionen von mehr als 100 Millionen Euro getrieben, darunter einem erfassten KI-Milliardendeal.

    "Mit einem Volumen von 3,4 Milliarden Euro waren April, Mai und Juni für den deutschen Venture-Capital-Markt ein starkes Quartal", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Große Deals dominieren. Gleichwohl dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass es bei der Anzahl der Deals mit nur 86 Transaktionen ab einer Million Euro noch Luft nach oben gibt."

    Im ersten Halbjahr 2026 gab es 184 Transaktionen ab einer Million Euro, insgesamt wurden 5,1 Milliarden Euro Wagniskapital vergeben. Im Gesamtjahr 2025 waren es 380 Transaktionen. Ein Höhepunkt wurde 2022 mit 626 Deals erreicht. Das jährliche Volumen lag in den Jahren 2023 bis 2025 bei knapp über sieben Milliarden Euro jährlich, die Zahl der Transaktionen ist in der Zeit jedoch gesunken. Die Investitionen verteilen sich also auf immer weniger Start-ups - und das, obwohl in dieser Zeit mehr Start-ups gegründet wurden.

    Im zweiten Quartal erhielten Scale-up-Unternehmen 72 Prozent des in Deutschland investierten Kapitals. Das sind Unternehmen, die die Gründungsphase hinter sich gelassen haben und sich in einer starken Wachstumsphase befinden. Auch hier spielen die wenigen sehr großen Finanzierungsrunden eine maßgebliche Rolle. Besonders gefragt waren bei Investoren erneut Unternehmen aus der Gesundheitsbranche: Jeder vierte Deal fand bei Start-ups aus diesem Bereich statt.

    Das aktuelle KfW-Venture-Capital-Dashboard von KfW Research finden Sie unter Venture-Capital-Markt in Deutschland | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW /Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/Venture-Capital-Mark t-in-Deutschland/)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer, Tel. +49 69 7431 41336
    E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6317791 OTS: KfW







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