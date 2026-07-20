DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auch wenn weder die Unternehmensziele noch die Konsensschätzungen dies reflektierten, dürfte die Erwartung eines möglichen "Medicare-Schubs" bei den Verschreibungen der Novo-Abnehmpräparate in den USA ein Grund für die jüngste Kursrally gewesen sein, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dieser "Schub" bislang nicht erkennbar, und er sei auch nicht sonderlich optimistisch, dass es in den kommenden Wochen dazu kommen werde./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 44,55EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



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