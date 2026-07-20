UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 152,7EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christopher Leonard

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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