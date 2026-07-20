UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 152,7EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christopher Leonard
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christopher Leonard
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 175
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