Berenberg belässt Friedrich Vorwerk auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,87 % und einem Kurs von 65,80 auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -1,96 %/+65,91 % bedeutet.