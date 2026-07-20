ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Friedrich Vorwerk auf 'Buy' - Ziel 110 Euro
- Berenberg bestätigt Buy mit Kursziel 110 Euro
- Lasse Stueben: Markt überschätzt Erdkabelfolgen
- Vorwerk gut positioniert für Wasserstoffnetz
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Lasse Stueben ist der Ansicht, dass der Markt die Auswirkungen der geplanten Änderung des Erdkabelgesetzes auf die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Herstellers von unterirdischen Hochspannungskabeln überschätzt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um vom Wachstum bei der Einführung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes und der laufenden Modernisierung des Erdgasnetzes zu profitieren, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,87 % und einem Kurs von 65,80 auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,32 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -1,96 %/+65,91 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 110 Euro
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Community Beiträge zu Friedrich Vorwerk Group - A255F1 - DE000A255F11
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Perfekt !
dpa-AFX: *FRIEDRICH VORWERK AUF TRADEGATE +2,1% NACH GROSSAUFTRAG
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Seit dem 10.06. (Artikeldatum) beim Stand von ca. 60€ liefs jetzt aber nicht cool für den Shortseller...