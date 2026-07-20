ALZAI Health Corp. sichert sich exklusive weltweite Lizenz für KI-gestützte Technologie zur Risikoidentifizierung von Lebererkrankungen

TORONTO, ONTARIO – 20. Juli 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) („ALZAI“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit MOR Research Applications Ltd. („MOR“), dem Technologietransferunternehmen von Clalit Health Services, und Yeda Research, dem Technologietransferunternehmen von Weizmann Institute of Science and Development Co. Ltd. („Yeda“), eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung (die „Vereinbarung“) hinsichtlich einer eigenen KI-gestützten Technologie zur Risikoidentifizierung von Lebererkrankungen (die „lizenzierte Technologie“) unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält ALZAI eine exklusive, weltweite und unterlizenzierbare Lizenz zur Entwicklung, Kommerzialisierung und Unterlizenzierung der lizenzierten Technologie. Die lizenzierte Technologie soll Personen mit erhöhtem Risiko für Lebererkrankungen, einschließlich Zirrhose und anderer chronischer Leberleiden, anhand von Routinedaten aus dem Gesundheitswesen identifizieren.

Die lizenzierte Technologie basiert auf eigenen Algorithmen und geistigem Eigentum, die von führenden israelischen Gesundheitseinrichtungen und akademischen Institutionen entwickelt wurden, und soll die Identifizierung von Personen unterstützen, bei denen noch vor einer klinischen Diagnose das Risiko einer Lebererkrankung bestehen könnte. ALZAI beabsichtigt, die lizenzierte Technologie in seine bestehende Plattform für künstliche Intelligenz zu integrieren und die Kommerzialisierung der lizenzierten Technologie über Gesundheitssysteme, Biowissenschaftsorganisationen, Pharmaunternehmen und strategische kommerzielle Partner weltweit voranzutreiben.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird ALZAI übliche Royalties an MOR und Yeda zahlen, die auf zukünftigen Kommerzialisierungsumsätzen aus Produkten basieren, die aus der lizenzierten Technologie abgeleitet werden, sowie einen Teil der Umsätze, die durch Unterlizenzierungsvereinbarungen erzielt werden. Die lizenzierte Technologie wurde auf exklusiver Basis für den Bereich der Lebererkrankungen lizenziert und umfasst das Recht von ALZAI, die lizenzierte Technologie weltweit weiterzuentwickeln, zu kommerzialisieren und zu unterlizenzieren.