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    Trump

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    Neue Air Force One wird nachgerüstet

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kündigt Nachrüstung der Air Force One an
    • Maschine ist eine geschenkte Boeing 747 aus Katar
    • Medien melden fehlende Systeme und Vorladungen
    Trump - Neue Air Force One wird nachgerüstet
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach Spekulationen über die Sicherheit der neuen Air Force One hat US-Präsident Donald Trump eine Nachrüstung des Präsidentenflugzeugs angekündigt. Der Flieger verfüge über große Fähigkeiten, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) auf der Rückreise vom WM-Finale auf die Frage eines Reporters, warum der US-Präsident trotz angeblich fehlender Raketenabwehrsysteme damit unterwegs sei. "Aber so wie ich es verstehe, werden sie das Flugzeug in etwa einem Monat zur Nachrüstung schicken."

    Was genau nachgerüstet werden soll, führte Trump nicht weiter aus. Das Weiße Haus ließ Nachfragen von US-Medien zunächst unbeantwortet.

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    Sicherheitsbedenken bei neuer Air Force One?

    Die neue Präsidentenmaschine ist eine Boeing 747, die Trump im Mai 2025 trotz scharfer Kritik als Geschenk des Golfemirats Katar angenommen hatte. Dass er die Rückreise vom Nato-Gipfel in Ankara Anfang Juli nicht wie erwartet mit dem neuen Flugzeug antrat, sorgte für Spekulationen über dessen Sicherheit.

    Die "New York Times" und andere US-Medien berichteten, die neue Maschine verfüge bislang nicht über sämtliche Sicherheits- und Abwehrsysteme des bisherigen Präsidentenflugzeugs. Nach Angaben der "New York Times" erhielten daraufhin mehrere Journalisten der Zeitung Vorladungen der Bundesstaatsanwaltschaft in Manhattan. Die Regierung und Trump selbst bestritten, dass Sicherheitsbedenken der Grund für den Flugzeugwechsel gewesen seien./alz/DP/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 189,1 auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -2,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 149,19 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +45,30 %/+55,87 % bedeutet.





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