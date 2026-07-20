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    Pizza zum Kampfpreis

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    Bei Domino’s wird nur die Marge dünner

    Domino’s steigert Umsatz, Gewinn und Bestellungen. Doch die Rabatt-Offensive drückt auf die Margen der Franchisenehmer.

    Für Sie zusammengefasst
    • Domino’s steigert Umsatz, Gewinn und Bestellungen
    • Rabattaktionen belasten Margen der Franchisenehmer
    • Joe Jordan übernimmt Vorsitz und muss Margen wahren
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Pizza zum Kampfpreis - Bei Domino’s wird nur die Marge dünner
    Foto: 2024 Domino's IP Holder LLC.

    Domino’s Pizza hat im zweiten Quartal 2026 mehr Bestellungen erhalten und Umsatz sowie Gewinn gesteigert. Der weltgrößte Pizzakonzern gewann sowohl im Liefer- als auch im Abholgeschäft neue Kunden. Damit trotzte das Unternehmen der schwachen Nachfrage in der Schnellrestaurantbranche.

    Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,3 Prozent. Wachstumstreiber waren höhere Erlöse im Lieferkettengeschäft sowie steigende Franchisegebühren und Werbeeinnahmen. Der für die Filialen relevante Lebensmittelkorb verteuerte sich um 2,2 Prozent.

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    Das Betriebsergebnis legte um 3,1 Prozent zu. Bereinigt um positive Wechselkurseffekte betrug das Wachstum 2,6 Prozent. Der Nettogewinn erhöhte sich um 3,6 Prozent. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg auch dank Aktienrückkäufen um 6,8 Prozent.

    Beim freien Cashflow musste Domino’s dagegen einen Rückgang hinnehmen. Belastend wirkten Veränderungen bei Vermögenswerten und Verbindlichkeiten sowie hohe Werbeausgaben.

    Der Vorstandschef sieht das höhere Bestellvolumen als wichtigsten Treiber für den langfristigen Erfolg. Neue Kunden könnten dem Treueprogramm beitreten, das Lieferkettengeschäft stärken und das Filialwachstum unterstützen.

    Für das Gesamtjahr erwartet Domino’s in den Vereinigten Staaten und im internationalen Geschäft ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

    Die Zahlen folgen auf ein schwaches erstes Quartal. Damals stieg der vergleichbare Umsatz in den Filialen der Vereinigten Staaten nur um 0,9 Prozent. International sank er um 0,4 Prozent. Vor allem Kunden mit niedrigeren Einkommen hielten sich zurück.

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    Domino’s reagierte mit Rabattaktionen wie dem "Best Deal Ever". Dabei kostete jede online bestellte Pizza mit beliebigen Belägen 9,99 US-Dollar. Kooperationen mit externen Lieferplattformen erschlossen zusätzliche Kundengruppen.

    Anleger fürchten jedoch, dass häufige Rabatte die Rentabilität der Franchisenehmer belasten. Die Aktie hatte bis Freitag im laufenden Jahr fast ein Viertel ihres Wertes verloren. Doch nun erhält das Pizza-Papier einen Vertrauensvorschuss. Die Aktie steigt.

    Domino's Pizza

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    Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt dem Führungswechsel. Joe Jordan übernimmt zum ersten Oktober den Vorstandsvorsitz von Russell Weiner. Er muss das Wachstum beschleunigen, ohne die Margen der Filialbetreiber weiter unter Druck zu setzen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Domino's Pizza Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 300EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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