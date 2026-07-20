UBS stuft MERCK KGAA auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Matthew Weston rechnet mit soliden Wachstumstrends im zweiten Quartal, wie er am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Die Dynamik aus dem ersten Quartal dürfte sich aufs zweite übertragen haben./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 136,5EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
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