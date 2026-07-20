Bitcoin schwach – doch Milliarden-Wette signalisiert Rallye auf 72.000 US-Dollar

Bitcoin ist am Montag zwischenzeitlich unter die Marke von 64.000 US-Dollar gefallen. Die größte Kryptowährung rutschte auf 63.785 US-Dollar ab, notierte zuletzt jedoch wieder besser bei 64.228 US-Dollar. Damit steht auf Tagessicht ein Minus von 0,56 Prozent zu Buche, während Bitcoin auf Wochensicht weiterhin 1,8 Prozent im Plus liegt.

Belastet wird Bitcoin vor allem durch die Eskalation im Nahen Osten. Neue Angriffe und Zwischenfälle rund um die Straße von Hormus haben die Sorge vor Störungen der globalen Energieversorgung verstärkt. Die Ölpreise reagierten zeitweise mit deutlichen Aufschlägen.

Chinas neuer KI-Schock trifft Tech-Aktien

Zusätzlichen Druck erzeugte die Vorstellung des KI-Modells Kimi K3 durch das chinesische Unternehmen Moonshot AI. Das Modell soll über 2,8 Billionen Parameter verfügen und insbesondere für Programmierung und KI-Agenten optimiert sein.

Die Vorstellung verschärfte die Sorge, dass leistungsfähige und günstigere chinesische KI-Modelle das Geschäftsmodell amerikanischer KI-Unternehmen und ihrer Halbleiterzulieferer unter Druck setzen könnten. Technologie- und Chipaktien gerieten daraufhin erneut ins Visier der Verkäufer.

Wette auf 72.000 US-Dollar vor Fed-Entscheid

Trotz der kurzfristigen Schwäche setzen offenbar große Marktteilnehmer auf eine deutliche Bitcoin-Erholung. Am Optionsmarkt wurden 20.000 Bitcoin-Calls mit einem Basispreis von 70.000 US-Dollar gekauft und gleichzeitig 20.000 Calls bei 72.000 US-Dollar verkauft. Da jeder Kontrakt einem Bitcoin entspricht, beläuft sich der Wert der insgesamt 40.000 Kontrakte auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Die Optionen laufen nur zwei Tage nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank am 29. Juli aus. Damit wird die Fed-Sitzung wieder einmal zum Schlüsselmoment für Bitcoin. Der Markt rechnet mehrheitlich damit, dass die US-Notenbank ihren Leitzins unverändert in einer Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belässt. Sollten die Fed einen weniger restriktiven Kurs signalisieren, könnte dies Risikoanlagen neuen Rückenwind geben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 64.275USD auf CryptoCompare Index (20. Juli 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.





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