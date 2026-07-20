EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,14335 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,14335. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/USD bei 1,101016USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,14335USD ein Wert von 1.038,45USD geworden – ein Gewinn von +3,85 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum wird das EUR/USD-Sentiment aktuell überwiegend neutral bis leicht bullisch eingeschätzt. In den letzten 14 Tagen tendierte der Kurs in einer engen Spanne um 1,14–1,15; der jüngste Kurs liegt bei ca. 1,1437. Widerstände etwa bei 1,1460–1,1575, Unterstützung bei 1,1410–1,1391. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,15 könnte 1,1530–1,16 anstoßen; ein Bruch unter 1,141 würde Ziele 1,1377/1,1275 wahrscheinlicher machen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.