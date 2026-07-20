Siemens Energy an Dax-Spitze - UBS setzt auf gute Auftragslage

Rückenwind erhielten sie von einem positiven Kommentar der Bank UBS, die das Kursziel um 35 auf 210 Euro nach oben geschraubt hat. Das räumt den Papieren des Herstellers von Elektrotechnik weitere 37 Prozent Aufwärtspotenzial ein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy haben am Montag nach zuletzt drei schwachen Börsentagen wieder zugelegt. An der Dax-Spitze verteuerten sich die Anteilsscheine um 3,4 Prozent auf 152,60 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Diskutiert werde am Markt vor allem die Frage, wann die Dynamik der Auftragseingänge nachzulassen beginnt, schrieb Christopher Leonard von UBS. Er rechnet für das kommende Jahr mit steigenden Aufträgen in Relation zum laufenden Jahr. Untermauert werde seine positive Sicht von der jüngst erhöhten Wachstumsprognose für das Geschäft mit Gasturbinen.

Auch aus charttechnischer Perspektive gilt zunächst Entwarnung. Am Freitag vermied der Kurs knapp den Fall unter die 200-Tage-Linie, der als Indikator für den längerfristigen Trend große Bedeutung hat. Der Trend verläuft aktuell bei rund 143 Euro./bek/jkr/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,54 % und einem Kurs von 153,3 auf Tradegate (20. Juli 2026, 13:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +1,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,42 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,31 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -15,53 %/+52,70 % bedeutet.





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