Andy Burnham ist neuer britischer Premierminister
Für Sie zusammengefasst
- Andy Burnham ist neuer Premierminister von UK
- König Charles III beauftragte ihn zur Regierung
- Die Agentur PA meldete Regierungsbildung in London
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX) - Andy Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei mit der Regierungsbildung, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete./mj/DP/mis
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