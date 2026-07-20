JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 175,9EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 292

Kursziel alt: 292

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar