JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 292 Euro belassen. Die jüngst angekündigten Reformvorschläge zum EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) betrachte sie als positiv für die europäischen Zementhersteller, da die Verlängerung der Zuteilung kostenloser Emissionszertifikate weniger deutlich als erwartet ausfalle, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 175,9EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 292
Kursziel alt: 292
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Glynis Johnson
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 292
Kursziel alt: 292
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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