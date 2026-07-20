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    737-Nachfolger in weiter Ferne

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    Verliert Boeing jetzt den Anschluss?

    Boeing verschiebt den Nachfolger der 737. Airbus könnte früher starten. Droht dem US-Konzern der nächste teure Rückstand?

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    737-Nachfolger in weiter Ferne - Verliert Boeing jetzt den Anschluss?
    Foto: Ted S. Warren/AP/dpa

    Boeing rechnet erst gegen Ende der 2030er-Jahre mit einem Nachfolger für die 737. Der Flugzeugbauer muss zuvor seine Finanzen stabilisieren und die Produktion der aktuellen Modelle erhöhen. Das sagte Vorstandschef Kelly Ortberg auf der Farnborough Air Show gegenüber Bloomberg.

    "Der Markt ist noch nicht ganz bereit für das neue Flugzeug", erklärte Ortberg. Die Kunden forderten Boeing dazu auf, sich auf die bestehenden Modelle zu konzentrieren.

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    Der Konzern benötigt noch einige Jahre, um die Produktion der 737 hochzufahren. Die zusätzlichen Auslieferungen sollen den Cashflow stärken und den Abbau der Schulden ermöglichen. Boeing wolle bereit sein, sobald auch der Markt bereit sei.

    Zeitplan entscheidend

    Die 737 erwirtschaftet einen großen Teil der Einnahmen. Gleichzeitig könnte Airbus bereits früher in den 2030er-Jahren einen Nachfolger für die A320-Familie vorstellen.

    Ein zu früher Modellwechsel birgt jedoch Risiken. Technologien könnten noch nicht ausgereift sein. Zudem könnte ein neues Flugzeug die Nachfrage nach den aktuellen Modellen schwächen. Wartet Boeing zu lange, droht dagegen ein größerer Rückstand auf Airbus.

    Bereits bei der vergangenen Modellgeneration hatte Airbus früher reagiert. Die A320neo wurde zum Verkaufserfolg und zwang Boeing, mit der 737 Max nachzuziehen.

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    Unterdessen nähern sich weitere Varianten der 737 Max offenbar ihrer Zulassung. Chris Rocheleau, stellvertretender Leiter der Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration, bezeichnete die Zertifizierung der Max 7 gegenüber Reuters als näher denn je. Die größere Max 10 solle kurz darauf folgen.

    Ob die Freigaben noch 2026 oder Anfang 2027 erfolgen, hängt davon ab, wann Boeing die erforderlichen Unterlagen vorlegt. Der Konzern arbeitet zudem an der Zulassung einer Korrektur für das Enteisungssystem der Triebwerke.

    Nach Angaben des Analyseunternehmens Cirium warten bereits rund 30 Maschinen der Max 7 und neun Flugzeuge der Max 10 auf ihre Auslieferung. Die Max 10 macht mindestens 28 Prozent der offenen Bestellungen der 737 Max aus.

    Boeing

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    Die Aktie von Boeing steht heute so ziemlich da, wo sie vor drei Jahren stand. Die Zeitverschiebung des Nachfolgers der 737 könnte eine Steilvorlage für Airbus werden.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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