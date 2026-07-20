ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Siemens Energy auf 210 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel von 175 auf 210 Euro an
- UBS belässt Einstufung für Siemens Energy auf Buy
- Ebita-Prognosen bis 2029 erhöht um 11 Prozent
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Energy von 175 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aufträge im Gas-Geschäft würden im Geschäftsjahr 2026 ihren Zenit noch nicht erreichen, schrieb Christopher Leonard in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) bis 2029 um durchschnittlich 11 Prozent./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 154,2 auf Tradegate (20. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 123,03 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -15,64 %/+52,50 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 210 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Barclay‘s stuft ab und erhöht das Ziel - kopflos!
Die SE wird auch wirklich in jedes Ereignis reininterpretiert und reagiert.
Also Ruhe bewahren! Bis zum 5. August geht die SE eh seitwärts und wird getrieben von den News vom weltweiten Hühnerstall.
Next one...