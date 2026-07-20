UBS hebt Ziel für Siemens Energy auf 210 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 154,2 auf Tradegate (20. Juli 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +2,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 123,03 Mrd..

Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -15,64 %/+52,50 % bedeutet.