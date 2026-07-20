Börsen Update
Börsen Update Europa - 20.07. - ATX stark +0,59 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.948,08 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,49 %, RWE +4,13 %, Fresenius +3,74 %
Flop-Werte: SAP -1,39 %, MTU Aero Engines -1,11 %, Scout24 -0,79 %
Der MDAX steht bei 31.995,25 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: Nordex +5,64 %, Salzgitter +5,22 %, PUMA +3,40 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,45 %, Wacker Chemie -1,48 %, LEG Immobilien -1,05 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.789,02 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Nordex +5,64 %, Verbio +5,03 %, Evotec +4,91 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,45 %, SAP -1,39 %, United Internet -0,54 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:28) bei 6.256,53 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Siemens Energy +4,49 %, ASML Holding +3,09 %, Prosus Registered (N) +2,82 %
Flop-Werte: Enel -2,84 %, ENI -1,47 %, SAP -1,39 %
Der ATX steht bei 6.416,47 PKT und gewinnt bisher +0,59 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,59 %, CA-Immobilien-Anlagen +2,45 %, Palfinger +1,89 %
Flop-Werte: Lenzing -1,07 %, Raiffeisen Bank International -0,42 %, UNIQA Insurance Group -0,41 %
Der SMI steht aktuell (13:59:43) bei 14.322,12 PKT und steigt um +0,05 %.
Top-Werte: Amrize +2,28 %, CIE Financiere Richemont +1,50 %, ABB +1,47 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,05 %, Zurich Insurance Group -0,74 %, Sika -0,70 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.383,71 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +3,50 %, Kering +2,56 %, Stellantis +2,46 %
Flop-Werte: TotalEnergies -1,04 %, Euronext -0,80 %, Sanofi -0,70 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.163,24 PKT und steigt um +0,36 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +1,90 %, Alfa Laval +1,60 %, ABB +1,47 %
Flop-Werte: Telia Company -1,46 %, Tele2 (B) -1,29 %, Assa Abloy Registered (B) -0,67 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.140,00 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,33 %, Piraeus Port Authority +1,93 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,74 %
Flop-Werte: Public Power -3,67 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,61 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,14 %
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