Micron Technology Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 20.07.2026

Mit einer Performance von +6,21 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,58 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 783,65€, mit einem Plus von +6,21 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Micron Technology über einen Zuwachs von +104,55 % freuen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um -9,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +214,63 % gewonnen.

Während Micron Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,98 %. Damit gehört Micron Technology heute zu den auffälligeren Werten.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,02 % 1 Monat -21,44 % 3 Monate +104,55 % 1 Jahr +694,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 20.07.2026, 14:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Micron-Aktie und erwartete Kursimpulse sowie Bewertung. Diskussionen drehen sich um potenzielle Bodenbildung nach starken Quartalszahlen, Aufwärtspotenzial durch ein niedriges Forward-P/E, steigende Kursziele und Kaufempfehlungen. Beispiel: Erste Group nennt EPS-Prognosen von 72,17$ (2026) und 153,94$ (2027) mit Ziel ~1.27k USD; MarketBeat-Konsens ~1.27k USD. Langfristige Grundtreiber sind KI-Investitionen in Fabs; Risiken durch geopolitische Entwicklungen.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 882,51 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,49 %. Western Digital notiert im Plus, mit +4,98 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,94 %.

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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.