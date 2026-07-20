Eine Billion Börsenwert? Dieser Chip-Gigant könnte es schaffen

Die ASML-Aktie ist im laufenden Jahr bereits um 60 Prozent gestiegen. Der Börsenwert nähert sich damit 700 Milliarden US-Dollar. Für die Billionen-Marke müsste der Kurs auf rund 2.600 US-Dollar steigen. Das wären etwa 40 Prozent mehr als zuletzt.

Der Boom bei künstlicher Intelligenz hat ASML zum wertvollsten Unternehmen Europas gemacht. Nun halten Investoren sogar eine Marktbewertung von einer Billion US-Dollar für möglich. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mehrere Analysten halten dieses Ziel innerhalb eines Jahres für erreichbar. Barclays, Susquehanna und Bernstein haben ihre Kursziele bereits über diese Schwelle angehoben.

"Die Chancen stehen wirklich gut, dass ASML als erstes europäisches Unternehmen die Billionen-Marke knackt", sagte Carolyn Bell von Stonehage Fleming gegenüber Reuters. ASML macht rund acht Prozent ihres Portfolios "Global Best Ideas" aus.

Der Konzern besitzt eine Schlüsselstellung in der Halbleiterindustrie. ASML ist der einzige Anbieter von Anlagen für die Extrem-Ultraviolett-Lithografie. Chiphersteller benötigen diese Maschinen für die Produktion modernster Logik- und Speicherchips.

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Investoren vergleichen das Geschäftsmodell deshalb mit dem Verkauf von Spitzhacken während eines Goldrausches. ASML profitiert unabhängig davon, welcher Chiphersteller den Wettbewerb gewinnt.

John Lamb von der Capital Group verweist auf die einzigartigen Vermögenswerte und den breiten Wettbewerbsvorteil. Fonds des Vermögensverwalters halten rund fünf Prozent der ASML-Aktien im Wert von 35 Milliarden US-Dollar. Die Aussichten der Branche seien stärker denn je, sagte Lamb.

ASML hat europäische Schwergewichte wie Roche, LVMH, Novo Nordisk, AstraZeneca und SAP beim Börsenwert bereits überholt. Laut LSEG wird die Aktie mit dem 38-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns gehandelt. Das liegt deutlich über der Bewertung des Großkunden TSMC.

Damit dieser Aufschlag gerechtfertigt bleibt, müssen Google, Amazon und andere große Cloudanbieter weiter massiv in Rechenzentren investieren. Sie treiben die Nachfrage nach Chips und damit nach den Produktionsanlagen von ASML.

"Jede Abkühlung dieser Nachfrage wird sich auf die Gewinne von ASML auswirken", warnte Trent Masters von Alphinity Investment Management. Weitere Risiken sieht er in der Lieferkette und in geopolitischen Spannungen. Insgesamt bleibe der Ausblick jedoch positiv.

Belastungen könnten vor allem aus den Vereinigten Staaten kommen. Ein Gesetzesentwurf sieht weitere Einschränkungen für den Verkauf und die Wartung von ASML-Anlagen in China vor. Der chinesische Markt dürfte 2026 rund 20 Prozent des Umsatzes ausmachen.

ASML könnte allerdings auch bei einem schwächeren Boom bei künstlicher Intelligenz weiter wachsen. Hersteller wie SK Hynix, Samsung und Micron ersetzen ältere Anlagen zunehmend durch teurere Maschinen für die Extrem-Ultraviolett-Lithografie. Kinngai Chan von Summit Insights spricht von einem profitablen Erneuerungszyklus.

Zusätzliche Nachfrage könnte durch neue Chipfabriken entstehen. Dazu zählt auch das von Elon Musk in Texas geplante Werk zur Versorgung von SpaceX und Tesla.

ING-Analyst Marc Hesselink hält es deshalb für gut möglich, dass ASML Europas erstes Billionen-Unternehmen wird. Auch Antoine Hucher von Aviva Investors sieht dieses Potenzial. Der Weg dorthin dürfte jedoch nicht geradlinig verlaufen. Die jüngsten Schwankungen bei Aktien rund um künstliche Intelligenz hätten gezeigt, wie schnell sich die Stimmung drehen könne.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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