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    Orestone treibt die Exploration in den Goldzonen Tom East und Kelly auf dem Gold-Silber-Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta voran

    Orestone treibt die Exploration in den Goldzonen Tom East und Kelly auf dem Gold-Silber-Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta voran
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    20. Juli 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) („Orestone“ oder das „Unternehmen“) freut sich mitzuteilen, dass mittlerweile Anschlussexplorationsarbeiten in den vor Kurzem entdeckten Goldzonen Tom East und Kelly entlang des Goldtrends Francisca im Gange sind. Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich auf die Erweiterung der Ausdehnung der Mineralisierung und die Abgrenzung vorrangiger Bohrziele im Vorfeld des Bohrprogramms des Unternehmens. Das 23 Quadratkilometer große Gold-Silber-Projekt Francisca in der Provinz Salta im Nordwesten von Argentinien, das über Schotterstraßen abseits der asphaltierten Nationalstraße RTE 51 erreichbar ist, befindet sich rund 80 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta.

     

    Mineralisierter Oxid-Gold-Stockwork-Trend

     

    Der Goldtrend Francisca erstreckt sich nunmehr über eine Streichlänge von 1.500 Metern in Richtung Nordwesten, wo an zahlreichen Stellen ein Oxid-Gold-Silber-System mit Ausbissen an der Oberfläche festzustellen ist: in der Goldzone North, der Goldzone South, der Goldzone Kelly und der Goldzone Tom East (Stockwork-, Erzgang-, Brekzien- und epithermale Gangsysteme).

     

    Die ausstreichenden Zonen befinden sich innerhalb einer 500 bis 1.000 Meter breiten Zone aus stark mit Hornfels alterierten Sedimenten und werden zusätzlich durch eine 1.700 Meter lange und 500 bis 700 Meter breite mittels induzierter Polarisation (IP) ermittelter Aufladbarkeitsanomalie von 7,9 Millivolt/Volt (mV/V) definiert, die offenbar mit einer Gold-Silber-Mineralisierung in Zusammenhang steht.

     

    Mehrere große, stark ausgeprägte IP-Aufladbarkeitsanomalien von bis zu 20 mV/V deuten auf das Potenzial für einen größeren, verdeckten, sulfidisch mineralisierten Gold-Porphyr hin. Der Oxid-Gold-Quarz-Limonit- Stockwork-Trend ist mit intrusiven Quarz-Feldspat-Porphyrgängen und einer intensiven Serizit-Ton-Alteration entlang eines in Nordwestrichtung verlaufenden Verwerfungssystems vergesellschaftet.

     

     

    Goldentdeckung bei Tom East Im Rahmen des kürzlich durchgeführten Phase-I-Explorationsprogramms ergaben manuelle Schürfgrabenproben bis zu einer Tiefe von 1,3 Metern im Prospektionsgraben 6B in weichem, tonhaltigem, alteriertem Kolluvium, vermischt mit chalzedonischem Quarz, einen Gehalt von 4,45 g/t Gold auf 21 Metern (siehe Pressemitteilung vom 26. Juni 2026).

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