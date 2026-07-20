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    Hype-Aktie

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    AMC mit ganz großem Kino: So schlecht steht die Affen-Aktie gar nicht da

    Die Kinokette AMC Entertainment hat im zweiten Quartal überraschend einen bereinigten Gewinn erzielt und mit einem Rekordumsatz die Erwartungen der Wall Street übertroffen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordquartalsumsatz von AMC mit 1,60 Mrd USD
    • Bereinigter Gewinn je Aktie 0,14 USD statt Verlust
    • Besucherzahlen US-Kinos +12 Prozent, international +18
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Hype-Aktie - AMC mit ganz großem Kino: So schlecht steht die Affen-Aktie gar nicht da
    Foto: AMC Theaters

    Kassenschlager wie "The Super Mario Galaxy Movie" und "Obsession" sorgten für einen deutlichen Anstieg der Ticketverkäufe für die Ur-Meme-Aktie. 2021 hatten die selbsternannten "Apes" der Reddit-Community die Anteilsscheine zu einem gewaltigen Short Squeeze geführt.

    Die Aktien legten im frühen Handel am Montag um rund 16 Prozent zu.

    Die Kinobranche ist mit einem deutlich umfangreicheren Angebot an Filmstarts in das Jahr 2026 gestartet, nachdem sie jahrelang unter den Folgen der Pandemie und der Streiks in Hollywood gelitten hatte.

    Große Filmstudios wie Disney und Universal haben sich dazu verpflichtet, viele ihrer wichtigsten Produktionen zunächst exklusiv in den Kinos zu veröffentlichen. Nach Einschätzung der Kinobetreiber trägt diese Strategie maßgeblich dazu bei, die Besucherzahlen wieder zu steigern.

    Im zweiten Quartal erzielte AMC mit 1,60 Milliarden US-Dollar den höchsten Quartalsumsatz seiner Unternehmensgeschichte. Analysten hatten laut den von LSEG zusammengestellten Daten im Durchschnitt lediglich 1,47 Milliarden US-Dollar erwartet.

    AMC Entertainment Holdings Registered (A)

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    ISIN:US00165C3025WKN:A3D7MZ
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    Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 14 Cent, während Analysten im Vorfeld noch mit einem Verlust von 6 Cent je Aktie gerechnet hatten.

    Nach Angaben von AMC erzielten im zweiten Quartal sechs verschiedene Filme am jeweiligen Startwochenende in den USA Einspielergebnisse von mehr als 75 Millionen US-Dollar.

    Die Besucherzahlen in den US-Kinos von AMC stiegen im Quartal bis zum 30. Juni um 12 Prozent, auf den internationalen Märkten um rund 18 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die AMC Entertainment Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,84 % und einem Kurs von 2,00EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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