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    Zerreißprobe für Bitcoin?

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    Michael Saylor warnt vor gefährlichem Eingriff in die Bitcoin-Blockchain

    Michael Saylor stellt sich gegen BIP-110. Der Vorschlag soll die Speicherung nichtfinanzieller Inhalte einschränken und könnte das Netzwerk spalten.

    Für Sie zusammengefasst
    Zerreißprobe für Bitcoin? - Michael Saylor warnt vor gefährlichem Eingriff in die Bitcoin-Blockchain
    Foto: Dall-E

    BIP-110 soll verhindern, dass die Bitcoin-Blockchain zunehmend für große Datenmengen genutzt wird, die nichts mit klassischen Bitcoin-Zahlungen zu tun haben. Michael Saylor, einer der bekanntesten Bitcoin-Befürworter der Welt, hält den Plan jedoch für gefährlich.

    Was ist BIP-110 überhaupt?

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    BIP steht für "Bitcoin Improvement Proposal". Über solche Vorschläge werden mögliche Änderungen am Bitcoin-Protokoll diskutiert. BIP-110 sieht eine zunächst auf ein Jahr begrenzte Änderung der Netzwerkregeln vor. Bestimmte datenintensive Transaktionen sollen eingeschränkt werden, damit sich die Bitcoin-Blockchain wieder stärker auf ihre ursprüngliche Funktion als dezentrales digitales Geldsystem konzentriert.

    Der Vorschlag entstand aus einem jahrelangen Streit darüber, welche Daten auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert werden sollten. Spätestens seit Anwendungen wie Ordinals werden dort neben Finanztransaktionen auch Bilder und andere Dateien verewigt. Kritiker bezeichnen solche Inhalte als "Spam". Sie argumentieren, dass diese Daten Speicherplatz belegen, den Betrieb eigener Bitcoin-Nodes erschweren und normale Zahlungen mit nichtfinanziellen Anwendungen um den begrenzten Platz in den Blöcken konkurrieren lassen.

    Saylor warnt: Wer entscheidet, was "Spam" ist?

    Genau hier beginnt für Saylor das Problem. Der Executive Chairman von Strategy warnt, das Bitcoin-Netzwerk könne nicht beurteilen, warum jemand bestimmte Daten in einer Transaktion speichert.

    Was heute als nutzloses Bild gilt, könnte morgen Teil einer neuen Finanzanwendung, eines digitalen Eigentumsnachweises oder einer Sicherheitstechnologie sein. Werden bestimmte Daten grundsätzlich verboten, müssten Menschen entscheiden, welche Nutzung von Bitcoin erlaubt ist und welche nicht.

    Laut Saylor widerspricht das dem Prinzip, dass das Netzwerk gültige Transaktionen nach festen technischen Regeln behandeln soll und nicht danach, ob jemand deren Zweck für sinnvoll hält.

    Nur 55 Prozent Zustimmung vorgesehen

    Besonders umstritten ist zudem der geplante Weg zur Aktivierung. Unter bestimmten Bedingungen sollen 55 Prozent Unterstützung ausreichen. Saylor hält diese Schwelle für zu niedrig. Setzt nur ein Teil des Netzwerks die neuen Regeln durch, während der Rest sie ablehnt, könnte es im schlimmsten Fall zu zwei unterschiedlichen Versionen der Bitcoin-Blockchain kommen.

    Die entscheidende Phase soll nach dem aktuellen Plan im August beginnen. Bislang liegt die erkennbare Unterstützung allerdings deutlich unter der notwendigen Schwelle.

    Milliardeninvestor sieht Gefahr für Bitcoin

    Für Saylor ist die Debatte auch wirtschaftlich von enormer Bedeutung. Sein Unternehmen Strategy hält 843.775 Bitcoin und ist damit der größte börsennotierte Unternehmenshalter der Kryptowährung.

    Saylor warnt zudem vor möglichen Folgen für Entwickler und Miner. Werden bestimmte Nutzungen verboten, könnten weniger Transaktionsgebühren anfallen. Diese Gebühren werden langfristig wichtiger, weil die neu ausgegebene Bitcoin-Menge durch die regelmäßigen Halvings immer weiter sinkt.

    Sein Gegenvorschlag: Bitcoin-Nutzer und Betreiber von Nodes sollen selbst entscheiden können, welche Daten sie weiterleiten. Gleichzeitig könne der Markt über höhere Gebühren dafür sorgen, dass eine übermäßige Nutzung der Blockchain teuer wird. Die grundlegenden Regeln für alle Teilnehmer müssten dafür nicht verändert werden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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