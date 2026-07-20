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    Wacker Neuson

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    Finanzvorstand Burkhard geht

    Für Sie zusammengefasst
    • Finanzvorstand Burkhard verlässt Wacker Neuson
    • Abgang im besten gegenseitigen Einvernehmen
    • Reinhard Frisch folgt ab 1 September als CFO
    Wacker Neuson - Finanzvorstand Burkhard geht
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Finanzvorstand Christoph Burkhard verlässt den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson nach fünf Jahren im Amt. Das teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Der Abschied erfolge im "besten gegenseitigen Einvernehmen", hieß es. Nachfolger werde zum 1. September Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co KG in Reichertshofen. Frisch ist den Angaben zufolge seit 2004 bei Wacker Neuson und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland bekleidet. Am Markt kam die Neuigkeit zunächst nicht gut an: Die Aktie verlor mehr 1,5 Prozent./nas/mis

    Wacker Neuson

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    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 20,70 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+47,78 % bedeutet.





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