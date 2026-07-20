Wacker Neuson
Finanzvorstand Burkhard geht
- Finanzvorstand Burkhard verlässt Wacker Neuson
- Abgang im besten gegenseitigen Einvernehmen
- Reinhard Frisch folgt ab 1 September als CFO
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Finanzvorstand Christoph Burkhard verlässt den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson nach fünf Jahren im Amt. Das teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Der Abschied erfolge im "besten gegenseitigen Einvernehmen", hieß es. Nachfolger werde zum 1. September Reinhard Frisch, aktuell kaufmännischer Geschäftsführer der Wacker Neuson Produktion GmbH & Co KG in Reichertshofen. Frisch ist den Angaben zufolge seit 2004 bei Wacker Neuson und hat verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland bekleidet. Am Markt kam die Neuigkeit zunächst nicht gut an: Die Aktie verlor mehr 1,5 Prozent./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 20,70 auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Wacker Neuson Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +3,45 %/+47,78 % bedeutet.
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Hauptversamlung der Wacker Neuson SE am 13.05.2026 in München
Ort: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseh-Straße 5, 80333 München
ISIN: E000WACK012
Die Aktionäre wurden, wie schon bei früheren HVs, von Wacker Neuson-Mitarbeitern (auch Azubis) begrüßt, dazu waren Produkte ausgestellt - ein angenehmer Empfang.
Sehr nützlich waren die umfangreichen, gedruckten Geschäftsberichte und die Tageszeitungen FAZ und SZ. Zur Begrüßung gab es Laugenstangen mit Butter, Croissants, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke.
Um 10 Uhr eroffnete der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans Neunteufel, die Hauptversammlung vor rund 200 Aktionären bei einer Präsenz von rund 78 %.
Er verwies auf die schwierigen Geschäftsbedingungen bei Bau- und Landwirtschaftsmaschinen, betonte den aktuellen Marktaufschwung und unterstrich, dass das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet sei.
Der CEO Dr. Karl Tragl betonte ebenfalls die Innovationskraft des Unternehmens, die zu einer stabilen Auftragslage führe.
2025 betrug der Umsatz 2,219 Milliarden € (Vorjahr 2,235 Mrd) bei einer EBIT-Marge von 6 % (5,5 %), einem Free Cash Flow von rund 202 Mio € und einer Book-to-Bill Ratio von größer 1.
Die Wacker Neuson Group umfasst die Produktmarken Wacker Neuson (Baugeräte, Kompaktmachinen, Dienstleistungen), Kramer (Lader für die Bau- und Landwirtschaft),
Weidemann (Lader für die Landwirtschaft) sowie Enar (Betonbearbeitung). Kompaktmaschinen erbringen aktuell 56 % des Umsatzes, Baugeräte 21 % und Dienstleistungen anwachsende 23 %.
Highlights 2025 waren die Stände auf den Messen BAUMA in München sowie auf der AGRITECHNICA in Hannover.
Die Zusammenarbeit mit John Deere (USA) ist planmäßig. Die Gespräche mit Doosan Bobcat Inc über den möglichen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung bzw. Komplettübernehme der Wacker Neuson SE wurden eingestellt.
Auch der CSO (Sales) Alexander Greschner betonte die Innovationskraft: fast 30 Markteinführungen 2025, dieses Jahr sollen weitere 13 folgen.
Ausblick: Vor dem Hintergrund eines guten Q1 mit 591,4 Mio Umsatz, EBIT 7 %, Net Working Capital (NWC) 30,7 % prognostiziert er für 2026 einen Umsatz von 2,2 Mrd und ein EBIT von 6,5 - 7,5 %.
Man sieht sich als ganzheitlicher Anbieter für eine emissionsfreie Baustelle. Mit "Battery One" hat man einen Wechsel-Batterie-Standard geschaffen, der auch anderen Unternehmen offen steht.
Wacker Neuson fokussiert sich nun auf die Umsetzung der Strategie 2030. Das Fundament ist die 175-jährige Tradition.
Die gezeigte Strategiefolie (Geschäftsbericht S. 24) enthält die Aussagen:
"Unsere innovativen Lösungen treiben den technologischen Wandel.
Wir leisten einen starken Beitrag für nachhaltige Bau- und Landwirtschaft.
Wir machen unsere Kunden produktiver als jeder andere im Markt."
2030 soll bei einem Umsatz von 4 Mrd € eine EBIT-Marge von mindestens 11 % erzielt werden bei einem NWC unter 30 %.
Die Dividende von 0,70 € beträgt 61,4 % des Ergebnisses pro Aktie.
Bei der Fragerunde traten auf:
Daniel Bauer, SdK: "Wollen die Gründerfamilien Wacker, Neunteufel ihre Aktien veräußern?"
Andreas Breijs, DSW: "Sie haben ein phantastisches Programm mit Batteriegeräten, die seltsamerweise unbeliebt sind.",
Thomas Anton Schuster (YouTuber): "Das Kurs-/Buchwert-Verhältnis ist unter 1!"
Ekkhard Staufenberg mit Fragen zur Bilanz.
Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen.
Als Mittagessen gab es ein reichhaltiges Angebot an gebackenen Hendlteilen, Fleischpflanzerln mit Kartoffeln, Gemüse, Kartoffel- und Krautsalat, Kässpatzn, Obatzter, Semmeln (Note 3).
Ich habe die Einstiegschance heutezu 17,18 genutzt!Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
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