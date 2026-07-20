BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Add'
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 78 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Mit Vylor, einer Abspaltung von Corteva, könnte ein reiner Saatguthersteller im vierten Quartal 2026 das Feld betreten und zum härtesten Kontrahenten für KWS Saat werden, schrieb Volker Bosse am Montag. Es dürfte sich für KWS wertsteigernd auswirken, wenn sich auch der Wert der Saatgut-Aktivitäten von Wettbewerbern transparenter darstellen lasse./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 72,90EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
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