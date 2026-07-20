DZ BANK stuft SALZGITTER AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Halbjahreszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die erhöhten Jahresziele stärkten den Anlagehintergrund mit Blick auf eine nachhaltige Ergebnisverbesserung des Stahlkonzerns, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 57,50EUR auf Tradegate (20. Juli 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

